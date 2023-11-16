Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Ekim Ayında 929 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta Ekim ayında toplam 929 konut satıldı. Kastamonu'da satılan konut sayısı bir önceki yıla göre azalırken, Çankırı'da ise artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından,TR82 bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta toplam 929 konutun satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2023 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, TR82 bölgesindeki Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Ekim ayında toplam 929 konut satıldı. 929 konutun 484'ünü Kastamonu'da satılan konutlar oluşturdu. Kastamonu'da yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldığı görüldü. Ekim ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 42. il oldu. Kastamonu merkez ilçesinde Ekim ayında 300 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 62 oldu. Ekim ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları ise 27 adet olarak açıklandı. Ekim ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 azalarak 114 adet oldu.

Ekim ayında Çankırı genelindeki konut satışları ise 198 adet olarak açıklandı. Çankırı'daki konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttığı görüldü. Ekim ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 72. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde Ekim ayında 103 adet konut satıldı.

Ekim ayında Sinop genelinde de konut satışları 247 adet olarak açıklandı. İlde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldığı görüldü. Ekim ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 68. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Ekim ayında 89 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 36,0 oldu. Ekim ayında Sinop genelinde satılan konutların 13'ünü ise ipotekli konutlar oluşturdu. - KASTAMONU