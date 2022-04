Kaspersky uzmanları Yanluowang fidye yazılımı için şifre çözme aracı yayınladı

Kaspersky araştırmacıları, Yanluowang isimli fidye yazılımını analiz ederek kurbanların dosyalarını kurtarmalarına olanak tanıyan ücretsiz bir araç geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Yanluowang, ilk olarak Ekim 2021'de keşfedildi. Kaspersky telemetrisine göre Yanluowang, ABD, Türkiye, Brezilya ve diğer ülkelerdeki büyük kurumlara saldırıyor.

Yanluowang kullanan saldırılar, fidye yazılımı operatörünün şifrelemeyi manuel olarak harekete geçirmesiyle başlıyor. Fidye yazılımı, kurbanların dosyalarını şifrelerken dosya uzantılarını ".Yanluowang" olarak değiştiriyor ve bilgisayara saldırdıktan sonra geride fidye notu içeren açık erişimli bir dosya bırakıyor. Siber suçlular bu notta kurbanı polise giderlerse virüslü bilgisayardaki tüm dosyaların silineceği konusunda tehdit ediyor. Tüm dosyalar silindikten sonra bile işin peşini bırakmayacaklarını, DDoS saldırıları ve şirket çalışanlarının bilgisayarlarındaki fidye yazılımı bulaşmaları yoluyla tüm şirketi zarara uğratacaklarını belirtiyor.

Fidye yazılımını analiz eden Kaspersky uzmanları, kurbanların virüslü bilgisayardaki dosyaların şifresini çözmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti. Bunun için kullanıcının bir veya daha fazla orijinal dosyaya sahip olması ve özel olarak tasarlanmış bir şifre çözme aracı indirmesi gerekiyor. Saldırıya uğrayan kişi daha sonra etkilenen dosyaların şifresini bağımsız olarak çözebiliyor.

Yanluowang şifre çözücü, "No Ransom Kaspersky Rannoh Decryptor" aracına eklendi. Araç, Kaspersky tarafından çözümleri paylaşmak ve fidye yazılımını durdurmak için başlatılan bir proje olan No Ransom web sitesinden indirilebiliyor.

"Veriler düzenli olarak yedeklenmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Yanis Zinchenko, "Yanluowang yaygın bir fidye yazılımı tehdidi olmasa da kullanıcılara zarar vermeye devam ediyor. Fidye yazılımlarına karşı mücadelede mağlup edilen her kötü amaçlı program bizim için önemli. Fidye yazılımı uluslararası bir tehdit ve bu nedenle siber topluluğun fidye yazılımlarına karşı mücadelede iş birliği yapması büyük önem taşıyor. Bu alanda yaptığımız katkının Yanluowang tarafından saldırıya uğrayan kuruluşlara yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaspersky, fidye yazılımı saldırılarından korunmak için şunları öneriyor:

"Uzak masaüstü hizmetleri (RDP gibi) gerekli olmadıkça genel ağlara maruz bırakılmamalıdır ve bunlar için her zaman güçlü parolalar kullanılmalıdır. Uzaktan çalışanlar için erişim sağlayan ve ağ geçidi görevi gören ticari VPN çözümleri için yayınlanan yamalar vakit geçirmeden yüklenmelidir. Fidye yazılımlarının güvenlik açıklarından yararlanmasını önlemek için kullanılan tüm aygıtlardaki yazılımlar her zaman güncel tutulmalıdır. Savunma stratejisinde, yanal hareketlere ve internette veri sızması tespit etmeye odaklanılmalıdır. Siber suçluların bağlantılarını tespit etmek için giden trafiğe özellikle dikkat edilmelidir.

Veriler düzenli olarak yedeklenmelidir ve acil bir durumda verilere hızla erişilebileceğinden emin olunmalıdır. Tehdit aktörleri tarafından kullanılan mevcut TTP'lerden haberdar olmak için en son tehdit istihbaratı kullanılmalıdır. Kaspersky Endpoint Detection and Response ve Kaspersky Managed Detection and Response gibi bir saldırıyı nihai hedeflere ulaşmadan önce erken aşamalarında belirlemeye ve durdurmaya yardımcı olan güvenlik çözümleri kullanılmalıdır. Çalışanlar eğitilerek kurumsal ortam korunmalıdır. Kaspersky Automated Security Awareness Platform'da sağlanan özel eğitim kursları bu konuda yardımcı olacaktır. Kaspersky Endpoint Security for Business gibi kötü kullanımı önleme, davranış algılama ve kötü amaçlı eylemleri geri alabilme yeteneğine sahip düzeltme motoruyla desteklenen güvenilir bir uç nokta güvenlik çözümü kullanılmalıdır. KESB ayrıca siber suçluların kendisini sistemden kaldırmasını önlemek için özgün savunma mekanizmalarına sahiptir."