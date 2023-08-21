Kaspersky, Türkiye'deki IoT cihazlarına yönelik 27 milyondan fazla saldırıyı engelledi

Kaspersky, 2022 yılı boyunca Türkiye'deki nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına yönelik 27 milyon 757 bin 269 siber saldırıyı tespit etti ve engelledi.

Kaspersky, 2022 yılı boyunca Türkiye'deki nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına yönelik 27 milyon 757 bin 269 siber saldırıyı tespit etti ve engelledi.

Şirket açıklamasına göre, söz konusu saldırılar, siber suçluların dikkatini çekmek ve faaliyetlerini analiz etmek için tuzak amacıyla kullanılan Kaspersky honeypot cihazları tarafından engellendi.

IoT cihazları arasında giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, akıllı şehir altyapı sistemleri, sürücüsüz araçlar, otomatik perakende yazarkasaları ve ev ve iş kullanımına yönelik diğer akıllı cihazlar yer alıyor. Bu cihazlar, insan müdahalesi olmadan kablosuz ağ üzerinden veri toplayabiliyor ve aktarabiliyor. Siber suçlular, DDoS saldırılarını veya diğer kötü niyetli eylemlerini gerçekleştirmek için virüs bulaşmış akıllı cihazlardan oluşan ağları aracı olarak kullanıyor.

IoT cihazlarına yönelik saldırıların sayısı son yıllarda katlanarak artıyor. Bu durum hem saldırganların faaliyetleriyle hem de kullanımda olan IoT cihazlarının sayısının artmasıyla ilişkili. Kamuya açık araştırma verilerine göre, 2020'de küresel ölçekte 9,7 milyar IoT cihazı faaliyet gösteriyordu. Bu sayının 2030'a kadar 3 katına çıkarak 29,4 milyara ulaşması bekleniyor. Buna bağlı olarak IoT cihazlarının zayıf güvenliğinden yararlanan siber suçlular saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Nesnelerin interneti cihazlarını ele geçirmek için sıkça kullanılan kaba kuvvet saldırısı, cihazların giriş bilgilerini veya şifreleme anahtarlarını tahmin etmek için deneme yanılma yöntemini kullanıyor. Bilgisayar korsanları bunları doğru tahmin etmek için tüm olası kombinasyonlar üzerinde çalışıyor. Türkiye'de 2022 yılı boyunca sadece en popüler kombinasyonlar kullanılarak IoT cihazlarını zorlamak ve ele geçirmek için 15 milyondan fazla girişimde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Güvenlik Uzmanı Vladimir Dashchenko, IoT cihazlarının sayısı arttıkça ve saldırılar yoğunlaştıkça, siber suçluların akıllı cihazlara sızmak için hem basit gelişmiş hem gelişmiş taktiklerden faydalandığını belirtti.

Bu taktiklerden birisinin de basit parola ve oturum açma kombinasyonlarını kullanmak olduğunu aktaran Dashchenko, şunları kaydetti:

"Araştırmamız yüz binlerce IoT cihazında en yaygın oturum açma parolası kombinasyonlarının 'admin-admin', 'guest-guest' veya farklı ekipman türlerinde varsayılan olarak gelen diğer isim parola kombinasyonları olduğunu gösterdi. Diğer yandan varsayılan parolayı değiştirmek son derece kolay bir işlem. Bu nedenle herkesi akıllı cihazlarınızı güvence altına almak için bu basit adımı atmaya çağırıyoruz.

Daha kapsamlı korumadan bahsetmişken, IoT tedarikçileri ürünlerinde yeni nesil siber güvenlik yaklaşımını uygulamayı göz önüne almaları büyük önem taşıyor. Bu, cihazları siber bağışıklı hale getiren, doğuştan yerleşik korumaya sahip olmalarını sağlayan bir yaklaşım. Bu tür bir teknoloji, Kaspersky'nin teklifleri de dahil olmak üzere piyasada zaten mevcut. Örneğin, Kaspersky IoT Secure Gateway sistemi, kurumsal bir ağda nesnelerin interneti için güvenli bir ağ geçidi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı."

IoT cihazlarının çeşitliliği ve bunlarla ilgili siber güvenlik riskleri göz önüne alındığında, özellikle akıllı şehirlerin veya kritik altyapıların söz konusu olduğu durumlarda bunların korunmasına ihtiyaç var. Geleneksel önlemlerin IoT koruması için yeterli olmaması, özel güvenlik çözümlerinin uygulanmasını çok daha önemli hale getiriyor.

"Kullandığınız ürün yazılımı için güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yükleyin"

Kaspersky, cihazlarını güvende tutmak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Kullandığınız ürün yazılımı için güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yükleyin. Tespit edilen güvenlik açıkları güncellemelerdeki yamalarla düzeltilebilir. Periyodik olarak yeniden başlatma, halihazırda yüklü olan kötü amaçlı yazılımlardan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Ancak çoğu durumda yeniden bulaşma riskinin devam edeceğini de unutmamak gerekir. İlk kurulum sırasında üretici tarafından belirlenmiş varsayılan şifreleri değiştirin. Büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler dahil olmak üzere en az 8 karakter uzunluğunda karmaşık şifreler kullanın.

Sıkı bir erişim politikası, ağ segmentasyonu ve sıfır güven modeli uygulayın. Bu, olası bir saldırının yayılmasını en aza indirmeye ve altyapının en hassas kısımlarını korumaya yardımcı olacaktır. Şirketlerin yeterli düzeyde IoT koruması elde etmek için uygulamaları gereken tüm adımları ve geçmeleri gereken seviyeleri değerlendirmelerine yardımcı olmaya yönelik bir yaklaşım olan IoT Güvenlik Olgunluk Modelini kontrol edin.

Dahili veri aktarımının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlayan özel bir IoT ağ geçidi kullanın. Örneğin Kaspersky IoT Secure Gateway Siber Bağışıklık özelliğine sahiptir. Yani neredeyse hiçbir saldırı ağ geçidinin işlevlerini etkileyemez. Güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen kötü amaçlı ağ adreslerinden gelen bağlantıları engellemek için Kaspersky Threat Intelligence kullanın."