Kaspersky, Türkiye'deki B2B Distribütörü Olarak Secude'yi Atadı

Kaspersky, Türkiye'deki B2B distribütörü olarak Secude Cyber Security Group'u atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Secude Cyber Security Group ile işbirliği yaptı. Anlaşma kapsamında Secude, Kaspersky'nin kurumsal güvenlik çözümleri ve hizmetlerinin Türkiye'deki dağıtımından sorumlu oldu.

Secude'nin, Anadolu'daki iş ortağı ağına danışmanlık, teknik destek ve özel eğitim programları gibi hizmetler sunarak geleneksel distribütör rolünün ötesine geçmeyi hedeflediği belirtildi.

İşbirliğinin, kurumsal siber güvenlik ortamını güçlendirerek kuruluşların yeni tehditlere karşı daha dayanıklı olmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, işbirliği sayesinde, Türkiye'de her büyüklükteki işletmenin, Kaspersky'nin sunduğu teknolojilere ve uzman desteğine hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişebileceğini aktardı.

Özar, "Bu, kurumların giderek karmaşıklaşan ve hızla gelişen siber tehdit ortamında güçlü ve etkili savunma mekanizmaları oluşturmalarını sağlayacak. Aynı zamanda iş ortaklarımızın operasyonel verimliliklerini geliştirmeye ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olacak bilgi, danışmanlık ve teknik destekten yararlanacaklar." ifadelerini kullandı.

Secude Siber Güvenlik Grubu Kurucusu Uğur Kara da Kaspersky'nin resmi distribütörü olmalarının kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Önceliklerinin her zaman iş ortakları ve müşterilerinin yanında olmak, lisanslama hizmetinin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve teknik destekle önde gelen teknolojileri sunmak olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"Yaptığımız distribütörlük anlaşmasıyla Türkiye'deki kanal ekosistemini daha da güçlendireceğiz. Bizim için bu işbirliği sadece ürün portföyümüzü genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke çapında siber güvenlik farkındalığını artırmak ve şirketlerin güvenlik standartlarını küresel düzeye çıkarmak anlamına geliyor. Amacımız sadece distribütörlük yapmak değil, ortaklarımızın büyümesine katkıda bulunmaktır. Bu anlaşma ile 2025'in hem Secude, hem de iş ortaklarımız için büyüme ve güçlenme yılı olmasını hedefliyoruz."