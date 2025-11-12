Haberler

Kaspersky, Otomotiv Yazılımı İçin ISO 26262 Sertifikası Aldı

Güncelleme:
Kaspersky, otomotiv yazılım geliştirme süreçlerine yönelik aldığı ISO 26262 sertifikası ile fonksiyonel güvenlik konusundaki yaklaşımını kanıtlayarak yeni işbirliklerine zemin hazırladı.

Kaspersky, otomotiv yazılım geliştirme süreci için ISO 26262 sertifikası aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, otomotiv yazılım geliştirme süreçlerine yönelik aldığı sertifikayla fonksiyonel güvenlik konusundaki sistematik yaklaşımını kanıtladı.

"ISO 26262-Karayolu Araçları: Fonksiyonel Güvenlik" standardı, seri üretim yolcu araçlarında kullanılan elektrikli veya elektronik sistemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen uluslararası çerçeve olarak biliniyor.

Söz konusu standart, karmaşık teknik sistemlerde oluşabilecek olası arıza veya hatalardan kaynaklanan riskleri sistematik olarak azaltarak, hem insan hayatını hem de mülkiyeti korumayı hedefliyor.

Sertifikasyonla şirket, "Kaspersky Automotive Secure Gateway" gibi otomotiv sektörüne yönelik çözümler geliştirmenin yanı sıra fonksiyonel güvenlik standartlarına sıkı biçimde uyum gerektiren ulaşım ve endüstriyel alanlarda da faaliyet gösterebilecek konuma geldi.

Şirket, böylece ISO 26262 kapsamında tanımlanan dört güvenlik düzeyinden biri olan ASIL B gerekliliklerine tam uyum sağlayan yazılım ürünlerini resmi olarak sunma yetkinliğine kavuştu. Söz konusu yetkinlik, otomotiv üreticileri ve sistem entegratörleriyle yeni stratejik işbirliklerinin önünü açıyor.

"Sertifikayı almak önemli bir dönüm noktası"

KasperskyOS'un ve "Cyber Immune" yaklaşımının hikayesi 2002'de başladı ve bu ay 23. yıl dönümü kutlanıyor. "Kırılamaz bir sistem" geliştirme fikriyle yola çıkan şirket, yıllar içinde siber saldırılara karşı dayanıklılık sunmak üzere tasarlanmış mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi KasperskyOS'u geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS Automotive Development Baş Güvenlik Analisti Tatiana Golubeva, sertifikayı almanın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Söz konusu belgenin, fonksiyonel güvenlikte uluslararası standartlara tam uyumla kalite ve güvenilirliğe olan bağlılıklarını teyit ettiğini aktaran Golubeva, şunları kaydetti:

"İş ortaklarımız açısından bu, çözümlerimizin yalnızca kapsamlı siber güvenlik koruması sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda insan hayatını etkileyen kritik sistemlerin güvenliğini de garanti ettiğini gösteriyor. Geliştirme süreçlerimizin olgunluk düzeyini ortaya koyarak, otomotiv sektörü ve ilişkili alanlarda yenilikçi projelere kapı aralıyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
