Kaspersky, kripto paranın benimsenmesinin önündeki temel engelleri sıraladı

Kaspersky'nin kripto para birimindeki kullanıcı eğilimleri araştırmasında, Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının yüzde 48'inin volatilite nedeniyle para kaybetmekten korktuğu, bu sebeple kripto para kullanmadığı belirtildi.

Kaspersky açıklamasına göre, 2022 yılında piyasalarda yaşanan daralma, devam eden kötü niyetli saldırılarla birleştiğinde bir likidite krizine yol açtı ve birçok kripto para sahibinin yatırımlarına devam etme konusunda kararsız hissetmesine neden oldu. Bu tip zorluklar, dijital para birimi sahiplerini sadece korkutmakla kalmıyor, bazılarının yatırım yapmaktan kaçınmasına ve hatta sektörü tamamen terk etmesine de neden oluyor. Bunun gibi eğilimler, Kaspersky'nin en son anketinde, bazı kripto para birimi meraklılarının dijital para birimlerini kullanmayı bırakmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Volatilite, kripto para biriminin daha geniş bir tabanda benimsenmesinin önündeki en büyük engel. Türkiye'de ankete yanıt verenlerin yüzde 48'i paralarını kaybetme riskini almak istemedikleri için kripto para kullanmaktan korktuklarını belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 17'si para birimi değerlerindeki düşüş nedeniyle kayıp yaşadığını ifade ediyor. Kripto paranın volatilitesi nedeniyle para kaybetme endişesi, kripto sahibi olmayanları da kapsıyor. Kripto para sahibi olmayanların yüzde 61'i paralarını riske atmaktan endişe duydukları için kripto para birimini kullanmayı reddettiklerini vurguluyor.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 9'u kripto para birimine hiçbir koşulda güvenmiyor

Kabulün önündeki diğer engeller arasında, kriptoyu destekleyen maddi varlıkların bulunmaması (yüzde 18) ve bir siber saldırı sırasında kişisel verilerin ifşa edilmesi riski (yüzde 10) yer alıyor. Bu bulgular, istikrar ve güvenliğin, kripto para biriminin daha geniş bir şekilde benimsenmesi için kilit konular olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ankete yanıt verenlerin yüzde 9'u, kripto para birimine hiçbir koşulda güvenmiyor.

Kullanıcı varsayımlarına bakıldığında, Türkiye'den yanıt verenlerin yüzde 37'si kripto para birimlerinden beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını belirtirken, yüzde 40'ı memnun veya beklentilerinin üzerine çıkmış durumda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi'nden Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Marc Rivero, şu anda kripto para birimi endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen hala muazzam bir potansiyele sahip olan, nispeten yeni ve yenilikçi bir alan olduğunu hatırlamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Gelişmekte olan herhangi bir teknolojide olduğu gibi bunda da aksilikler veya acı çekenler olacak ancak kriptodan uzun vadeli beklentiler hala parlak. Kripto para meraklıları, güvenliğe öncelik vererek para veya kişisel bilgilerini kaybetme riskini en aza indirebilir ve bunlara bağlı tehditlere karşı koruma sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"Şüpheli e-postalara veya bağlantılara karşı dikkatli olun"

Kaspersky uzmanları, kripto para birimini güvenli bir şekilde kullanmanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için şunları öneriyor:

"Kripto hesaplarınızın her biri için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmak, parola kırma ve kaba kuvvet saldırılarını önlemeye yardımcı olabilir. Kimlik avı saldırıları, oturum açma kimlik bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi karşıya iletmeniz için sizi kandırmaya yönelik girişimlerdir. Şüpheli e-postalara veya bağlantılara karşı dikkatli olun ve oturum açma bilgilerinizi girmeden önce her zaman URL'yi iki kez kontrol edin. Özel anahtarlarınız kripto para cüzdanınıza giriş yapmanızı sağlar. Onları gizli tutun ve asla kimseyle paylaşmayın.

Kripto paralarınızı güvende tutabilmek için en son siber tehditler ve en yararlı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olun. Kendinizi korumak konusunda ne kadar çok şey bilirseniz, siber saldırıları önlemek için o kadar donanımlı olursunuz. Ayrıca, çalışanlarınız için farkındalık eğitimi seçerken müfredatın kripto para birimi güvenliği hakkında bilgiler içerdiğinden emin olun. Randımanlı bir güvenlik çözümü kullanmak, cihazlarınızı çeşitli tehdit türlerinden koruyacaktır. Kaspersky'nin portföyü, bilinen ve bilinmeyen tüm kripto para birimi dolandırıcılığının yanı sıra bilgisayarınızın işlem gücünün kripto para birimi madenciliği için yetkisiz kullanımını da önler."

Kripto para birimi tehdit ortamının mevcut eğilimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi'nin APAC birimi başkanı Vitaly Kamluk'un da katıldığı, Kaspersky ve Coindesk tarafından düzenlenen ücretsiz web seminerine de katılım sağlanabiliyor. 26 Ocak'ta saat 15.00 GMT'de gerçekleşecek seminere çevrim içi kayıt yapılabiliyor.