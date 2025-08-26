Kaspersky, "Dijital Okul Çantası: Okul Yılı için Ebeveyn Rehberi"ni paylaştı

Kaspersky uzmanları, çocukların dijital dünyada parayı sorumlu ve güvenli bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi amacıyla "Dijital Okul Çantası: Okul Yılı için Ebeveyn Rehberi"ni yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocuklar artık paranın çoğunlukla dijital ortamda olduğu bir dünyada büyüdüklerinden, siber güvenlik konusu, finansal okuryazarlığın temel bir parçası haline geldi.

Önceki nesillerden farklı olarak, çocukların parayla ilk deneyimleri sadece kumbaralar değil, uygulama içi satın almalar, oyunlardaki ganimet kutuları ve dijital cüzdanlara bağlı ön ödemeli kartlarla oluyor. Kaspersky'nin "Dijital Okul Çantası: Okul Yılı için Ebeveyn Rehberi"nde uzmanlar, çocuklara dijital dünyada parayı sorumlu ve güvenli bir şekilde yönetmeyi öğretmek için ipuçları paylaşıyor.

"Growing Up Online" anketine Türkiye'den katılan ebeveynlerin yüzde 22'si çocuklarının çevrim içi davranışları nedeniyle para kaybettiklerini ifade ederken, ankete katılanların yüzde 15'i çocuklarının cihazlarının virüs bulaştığını belirtiyor.

Çocuklar çevrim içi risklerin farkında olmadığında, güçlü finansal okuryazarlık bilgisi dahi onları hediye gibi görünen kimlik avı saldırılarından, sahte oyun içi fırsatlardan, gizli abonelik yenilemelerinden ve kimlik hırsızlığından koruyamayabiliyor. Ebeveynler, finansal eğitimi, dijital korumayla birleştirerek çocuklarını sadece paralarını akıllıca yönetmeye değil, siber tehditlere karşı korunmaya da hazırlayabilirler.

Kaspersky uzmanları, ebeveynlerin çocuklarına paralarını sorumlu ve güvenli bir şekilde yönetme konusunda "Net harcama limitlerinin belirlenmesi", "Güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılması", "Cihazların ve finansal hesapların güvenli hale getirilmesi" ve "Aboneliklerin, tekrarlayan ücretlerin takip edilmesi" şeklinde önerilerde bulundu.

Net harcama limitlerinin belirlenmesi

Çocukların sınırlarını anlamalarına yardımcı olmak, hem finansal disiplin hem de dijital farkındalık oluşturmanın ilk adımıdır.

Çocukların tipik harcamaları olan "Okul malzemeleri", "Yiyecek veya öğle yemeği", "Spor veya hobi" ve "Eğlence" için temel bir bütçe oluşturarak başlanabilirken, ebeveynlerin her satın almayı tek tek kontrol etmek yerine yüzdelerden bahsetmesi gerekiyor. Bu yaklaşım dijital para okuryazarlığını tanıtmak için kullanılabilir.

Güvenli ödeme yöntemlerinin kullanılması

Çocuklara nakit para vermek yerine daha güvenli ve eğitici bir alternatif olan, ebeveyn kontrolü özelliği bulunan çocuk dostu banka kartları veya dijital cüzdanlar kullanılabilir.

Bu araçlar, harcama limitleri belirlemeye, anlık satın alma bildirimleri almaya, işlemleri gerçek zamanlı olarak takip etmeye ve gerektiğinde çevrim içi pazar yerleri veya oyun platformları gibi belirli kategorileri engellemeye olanak tanır. Bununla birlikte çocuklar kendi paralarını yönetme özgürlüğünün tadını çıkarırken, ebeveynler denetim güvencesine sahip olur ve olağan dışı bir durum olduğunda müdahale edebilir.

Cihazların ve finansal hesapların güvenli hale getirilmesi

Çocuklar hesap güvenliğinin önemini tam olarak anlamayabiliyor ve zayıf bir şifre veya çalınan bir cihaz tüm finansal araçları tehlikeye atabiliyor.

Ebeveynlerin bu noktada, iki faktörlü kimlik doğrulama ve giriş bilgilerini güvenli bir şekilde saklayan, bir sorun olduğunda aile erişimine izin veren bir şifre yöneticisine ihtiyacı olabiliyor. Ek olarak ebeveynlerin çocuklara güçlü şifrelerin temellerini öğretmesi de önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Aboneliklerin, tekrarlayan ücretlerin takip edilmesi

Çocukların, harcamalarını takip etmelerini en kolay engelleyen şeylerden biri olan abonelikler dikkati çekerken, birçok oyun, öğrenme aracı ve yayın hizmeti, tek seferlik satın alımlar yerine düzenli ödeme modelleri kullanıyor.

Bir çocuk, deneme süresi sona erdiğinde otomatik olarak aylık ücrete dönüştürüleceğini fark etmeden "ücretsiz deneme"ye kaydolabilirken, bu ücretler düşük ve düzenli olduğu için, bakiye tükenene veya ebeveyn hesap kontrol edene kadar genellikle fark edilmiyor.

Uzmanlara göre ebeveynlerin, çocukların uygulama mağazasındaki satın alma geçmişini düzenli olarak kontrol etmesi ve e-posta gelen kutusunda gözden kaçabilecek yenileme bildirimlerini taraması gerekiyor. Ebeveynler, abonelik yönetimini ortak bir sorumluluk haline getirerek, çocuğun da "görünmez" ücretlerin dikkat edilmesi gereken gerçek harcamalar olduğunu anlamasına yardımcı olabilir.

"Siber güvenlik bilinci olmadan, bu öğütler eksik kalır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analisti Andrey Sidenko, çocuklar için finansal okuryazarlık hakkında konuşurken, onlara sadece bütçe yapmayı veya tasarruf etmeyi öğretmekle yetinilmemesi gerektiğini belirtti.

Sidenko, çocukların harcadıkları paranın zaten dijital olduğunun, bunun da ilk finansal kararlarını çevrim içi olarak aldıkları anlamına geldiğini vurgulayarak, "Oyunlarda, uygulamalarda ve dijital cüzdanlarda bu geçerli. Siber güvenlik bilinci olmadan, bu öğütler eksik kalır. Çocukların dolandırıcılıkları fark etmelerine, hesaplarını korumalarına ve güvenli ödeme araçlarını kullanmalarına yardımcı olmak, onlara paranın değerini öğretmek kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.