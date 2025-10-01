Kaspersky'den Ücretsiz Siber Güvenlik Eğitimi

Kaspersky, üniversitelerin siber güvenlik farkındalığını eğitim programlarına entegre etmesine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz çevrim içi eğitim verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin "Siber Güvenlik: Giriş Seviyesi" kursu, üniversitelerin mevcut eğitim programlarını, tüm disiplinlerdeki öğrenciler için gerekli olan siber güvenlik temelleriyle genişletmelerine yardımcı oluyor.

Alanında uzman eğitimciler tarafından video ders formatında sunulan kurs, siber güvenlik kavramlarının temelini oluşturan siber güvenliğin temel kavramları "Saldırganların kullandığı araçlar", "Siber saldırı türleri", "Siber güvenliğin alanları" ve "Siber güvenliğin geleceği" konularını içeriyor.

Öğrencilere hem günlük yaşamları hem de profesyonel kariyerleri için gerekli bilgileri sağlamak üzere yapılandırılan kurs, veri ve dijital varlıklarla çalışmanın temel ilkelerini öğrenmelerini sağlıyor.

Eğitim içerikleri siber güvenlikle ilgili temel terim ve kavramları öğretiyor, bilgi güvenliğinin ana alanlarını ortaya koyuyor ve saldırganların taktikleri ve tekniklerini özetliyor.

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler veya bu alana girmek için hazırlananlar için tasalanan ayrı bir oturumda, çeşitli bilgi güvenliği rollerinde kariyer yapmak için gerekli beceri ve uzmanlıkları özetleyen kariyer rehberliği de sunuluyor.

"Siber Güvenlik: Giriş Seviyesi" kursu, Kaspersky Uzmanlık Merkezleri'nin önde gelen siber güvenlik uzmanları tarafından, katılımcılara sadece teorik siber güvenlik bilgisi vermekle kalmayıp, aynı zamanda gerçekçi vakalar ve yeni trendleri tanıtmak amacıyla oluşturuldu.

Kursta toplamda beş ila otuz dakika uzunluğunda 26 ders yer alıyor. Yeni bilgileri pekiştirmek için, kursun her konusunun sonunda değerlendirme soruları bulunuyor. Tüm testleri tamamlayan ve final değerlendirme testinden en az yüzde 70 sonuçla geçen katılımcılar, Kaspersky tamamlama sertifikası almaya hak kazanıyor.

Siber güvenlik profesyonellerine talep artıyor

Kaspersky'nin BT Güvenliği Ekonomisi raporuna göre 2024'te kuruluşların yüzde 88'i en az bir siber müdahaleyle karşılaşırken, insanlardan kaynaklı hatalar güvenlik ihlallerine katkıda bulunan en temel faktör olmaya devam etti.

Endüstriler dijital altyapıya giderek daha fazla güvendikçe, siber güvenlik konusunda bilgili profesyonellere olan talep tüm teknik ve teknik olmayan alanlarda artıyor. Bunun sonucunda siber güvenlik eğitimi çağdaş akademik eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Kurs, üniversitelerin siber güvenlik uzmanlığını ve en son Kaspersky teknolojilerini öğretime entegre etmelerini amaçlayan bir program olan Kaspersky Academy Alliance üyelerine açık olacak. Ayrıca talep üzerine öğrenim yönetim sistemleri aracılığıyla üniversite eğitim programlarına kolayca entegre edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Akademik İşler Başkanı Evgeniya Russkikh, siber güvenliğin sadece bilgi güvenliği departmanlarının değil, tüm ekiplerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kursun siber tehdit ortamında rekabet gücüne hazır olmayı sağladığını vurgulayan Russkikh, "Üniversiteler, öğrencilerin akademik yolculuğunun erken aşamalarında siber güvenlik kavramları konusunda farkındalık yaratarak, teknik açıdan yetkin olmanın yanı sıra güvenlik konusunda da bilinçli bir iş gücü yetiştirmeye katkıda bulunabilirler." değerlendirmesini yaptı.???????