Kaspersky'den kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı ipucları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaspersky'den kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı ipucları

AA - Yunus Türk - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kaspersky'den kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı ipucları

Kaspersky, mesajlarda gönderilen tehlikeli bağlantıları tespit etmenin yollarını ve dolandırıcıların verileri çalmak için kullandığı diğer yöntemleri paylaştı, bu tehlikelerden nasıl korunmak gerektiğini aktardı.

Kaspersky, mesajlarda gönderilen tehlikeli bağlantıları tespit etmenin yollarını ve dolandırıcıların verileri çalmak için kullandığı diğer yöntemleri paylaştı, bu tehlikelerden nasıl korunmak gerektiğini aktardı.

Kaspersky açıklamasında, "Bir milyon lira kazandınız" ve "Hesabınız bloke edildi" başlıklı e-postaların hemen hemen hepsinin ortak noktasının bir dolandırıcılık işareti olduğu belirtildi.

Söz konusu e-postaların amacının, alıcıyı kimlik bilgilerini çalmak için kurulan bir internet sitesine giden tuzak bağlantıya tıklamaya ve kullanıcı adı, parola veya banka hesabı ayrıntıları gibi gizli bilgilerini girmeye ikna etmek olduğu bildirildi.

Kimlik bilgilerinin çalınmasını tespit etmenin ve bundan korumanın yollarını aktaran Kaspersky, e-postaların dikkatlice kontrol edilmesi, mesajlaşma uygulamaları veya sosyal ağları kullanırken tedbirli olunması ve banka hesap bilgileri girilmeden önce durup ve düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Farklı parolaların kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, hesapları korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanılabileceği ve güçlü bir güvenlik korumasının kullanılması gerektiği kaydedildi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi

Dolandırıcılık, Kaspersky, Banka, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title