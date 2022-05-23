Kaspersky'den kimlik bilgilerinin çalınmasına karşı ipucları - Haberler

Kaspersky, mesajlarda gönderilen tehlikeli bağlantıları tespit etmenin yollarını ve dolandırıcıların verileri çalmak için kullandığı diğer yöntemleri paylaştı, bu tehlikelerden nasıl korunmak gerektiğini aktardı.

Kaspersky açıklamasında, "Bir milyon lira kazandınız" ve "Hesabınız bloke edildi" başlıklı e-postaların hemen hemen hepsinin ortak noktasının bir dolandırıcılık işareti olduğu belirtildi.

Söz konusu e-postaların amacının, alıcıyı kimlik bilgilerini çalmak için kurulan bir internet sitesine giden tuzak bağlantıya tıklamaya ve kullanıcı adı, parola veya banka hesabı ayrıntıları gibi gizli bilgilerini girmeye ikna etmek olduğu bildirildi.

Kimlik bilgilerinin çalınmasını tespit etmenin ve bundan korumanın yollarını aktaran Kaspersky, e-postaların dikkatlice kontrol edilmesi, mesajlaşma uygulamaları veya sosyal ağları kullanırken tedbirli olunması ve banka hesap bilgileri girilmeden önce durup ve düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Farklı parolaların kullanılması gerektiği belirtilen açıklamada, hesapları korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanılabileceği ve güçlü bir güvenlik korumasının kullanılması gerektiği kaydedildi.