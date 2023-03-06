Kaspersky araştırması: Akıllı cihazlarda güvenlik Y kuşağı için önemli

Kaspersky'nin akıllı ev cihazlarının kullanımını konu alan araştırmasına göre, akıllı cihazlarda güvenliğe en çok Y kuşağı önem veriyor.

Kaspersky'nin akıllı ev cihazlarının kullanımını konu alan araştırmasına göre, akıllı cihazlarda güvenliğe en çok Y kuşağı önem veriyor.

Kaspersky açıklamasına göre, akıllı güvenlik sistemleri ve akıllı kilitler gibi bazı segmentlerin bulunduğu pazarın 2030 yılına kadar toplam 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kaspersky, konuya ilişkin hazırladığı en yeni raporunda, bu akıllı cihazların kullanımının genişlemesinin, kullanıcıların güvenlik ve koruma sorunlarına yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Akıllı ev cihazlarının kullanımı ve güvenliklerine yönelik tutumları araştıran Kaspersky anketi, bu ekipmana sahip tüketicilerin neredeyse yarısının kendisini siber güvenlikten sorumlu hissettiğini ortaya koyuyor. 25-34 yaşlarındaki Y kuşağı, evlerindeki akıllı cihazların korunmasına en çok önem veren nesil olarak ortaya çıkıyor.

Siber saldırıya uğrama korkusu, evdeki akıllı cihazların korunma sorumluluğunu kabul etme isteği yaratıyor. Araştırmaya göre, Türkiye'deki kullanıcıların yarısından fazlası, ev ağlarının saldırıya uğramasından ve Wi-Fi yönlendirici veya internete bağlı kamera sisteminin onları gözetlemesinden endişe ettiğini belirtiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların yaklaşık dörtte biri "oldukça endişeli"

Türkiye'deki kullanıcıların yaklaşık dörtte biri güvenlik ve koruma konusunda "oldukça endişeli" olduklarını kabul ediyor. Bu nedenle izleme-güvenlik sistemi kullanıcılarının yüzde 22'si akıllı cihazlarının güvenliği ve korunması konusunda "çok endişeli" olduklarını belirtiyor. Ayrıca, yüzde 60'lık kısmın da ya "endişeli" ya da "biraz endişeli" olduğu görülüyor.

Endişe verici akıllı cihazların listesi, bebekleri ve evcil hayvanları izlemek için internete bağlı kameraları, akıllı kapıları ve kilitleri de içeriyor.

Kullanıcıların en az sorun yaşadığı cihazlar arasında ise internete bağlı elektrikli süpürge gibi akıllı temizlik cihazları yer alıyor. Kullanıcıların yüzde 36'sı güvenliğinin kendilerini hiç ilgilendirmediğini belirtiyor. Listenin sonlarında ise iklim kontrol sistemleri ve akıllı aydınlatmalar görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, şunları kaydetti:

"Akıllı cihazların toplumda benimsenme oranları arttıkça kullanıcıların da güvenlik hususlarına daha fazla dikkat ettiğini ve cihazlarıyla uzun vadeli ilişkiler kurarken sorunsuz bir deneyim sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Görünüşe göre iyi dijital alışkanlıklar, Y kuşağında daha doğal bir şekilde şekilleniyor. Bu aynı zamanda gelecekte IoT cihaz üreticilerinin ve internet servis sağlayıcılarının, tüketicilerin beklentilerini karşılamak ve onlara istenen düzeyde koruma sağlamak için siber güvenliğe daha fazla önem vererek muhtemelen siber güvenlik özelliklerini tekliflerine entegre ederek çalışmalarını destekleyebileceğini gösteriyor."