Kasım İndirimlerinde E-ticaret Şikayetleri Arttı

Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte e-ticaret sektörü en hareketli dönemini yaşıyor. Şikayetvar'ın verilerine göre sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması en çok çözüm bekleyen konu oldu. Şikayetlerin zirve yaptığı ay kasım olurken, şikayetler bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 68 oranında artış gösterdi.

Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte e-ticaret sektörü en hareketli dönemini yaşıyor. Kasım indirimlerinde e-ticaret sektörüyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2023'nin ilk 10 ayında en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması en çok çözüm bekleyen konu oldu. E-ticaret sektöründe şikayetlerin zirve yaptığı ay kasım olurken, şikayetler bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 68 oranında artış gösterdi.

Her ülkede milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan ve Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan Kasım indirimleri, tüm hızıyla devam ediyor. Çözüm platformu Şikayetvar, e-ticaret sektörünün kasım indirimleri dönemini ele alarak tüketicinin en çok şikayet ettiği konuları inceledi. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayı özelinde 2020 yılında 43 bin 85 şikayet ulaşırken, 2021'de bu sayı 32 bin 896 oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında e-ticarete toplam 55 bin 389 şikayet geldi.

1 YILDA 456 BİN 591 ŞİKAYET

Şikayetvar verilerine göre 2018'in ilk 10 ayında e-ticaret sektörüne 44 bin 606 şikayet ulaşırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam 118 bin 327'ye yükseldi. 2020'de pandeminin de etkisiyle platforma e-ticaret sektörüyle ilgili 431 bin 613 olarak kaydedildi. 2021'de 368 bin 202, 2022'de ise yüzde 24'lük şikayet artış oranıyla 456 bin 591 oldu.

Kasım indirimleriyle ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:

"Sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması (Farklı, yanlış, kalitesiz ürün gönderimi)

Kampanyalı ürünün sipariş alınıp tedarik edilememesi, parasının kullanılması, para iadesinin geciktirilmesi veya para iadesi yapılmaması

Kampanyalı ürün siparişinin iptal edilmesi

Hatalı takip numarası verilmesi, satılan ürünün faturasının temin edilmemesi

Ürün açıklamasında yanlış bilgi paylaşımı

Sepete eklenen ürünün fiyatında değişim olması ya da başkasına satılması."