Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE kasımda aylık yüzde 1,5 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı için mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) %1,5'lik bir artış olduğunu açıkladı. Enerji ve hizmet sektörlerinde artış gözlemlenirken, işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarında azalma kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, kasımda aylık yüzde 1,5 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,11 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,86 artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,26 azaldı. Enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin kasımda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,5

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,00
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,11
Enerji1,86
Gıda ve alkolsüz içecekler-0,26
Enerji ve gıda dışı mallar1,29
Hizmet2,91

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
