Tüik: 2025'in Kasım Ayında 233 Bin 887 Ton Tavuk Eti Üretildi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılı Kasım ayında 233 bin 887 ton tavuk eti ve 1 milyar 771 milyon 906 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,9 arttı.

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı. Ocak–Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 artış gösterdi.

Bir önceki ay 247 bin 392 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 233 bin 887 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 918 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak gerçekleşti.