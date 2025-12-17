Haberler

sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı

Güncelleme:
sahibinden.com'un paylaştığı BETAM raporuna göre, kasım ayında ikinci el otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 azaldı. Ortalama cari fiyatlar artarken, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda ise düşüş devam ediyor.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı kasım ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, kasım ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı.

Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya kıyasla 0,7 gün uzayarak 20,7 oldu.

Enflasyonun etkisinden arındırılmış fiyatlarda yıllık bazda düşüş devam ederken, cari fiyatlarda artış gözlemlendi. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 22,4 artarak 1 milyon 101 bin lira seviyesine ulaştı.

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise aynı dönemde yüzde 6,6 azaldı. Reel fiyatlar bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5'lik sınırlı bir artış gösterdi.

Fiyat artışları araç sınıfları bazında incelendiğinde, tüm sınıflarda yıllık artış görüldü. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşirken, onu yüzde 25,6 ile D sınıfı, yüzde 25,3 ile de C sınıfı takip etti.

En düşük artış ise yüzde 21,7 ile E sınıfında kaydedildi. Ortalama fiyatlar B sınıfında 731 bin 740, C sınıfında 974 bin 458, D sınıfında 1 milyon 406 bin ve E sınıfında 2 milyon 266 bin lira oldu.

Rapora göre, 2004-2018 arasındaki eski model araçlar arasında en yüksek yıllık artış yüzde 16,2 ile 2014-2018 grubunda görülürken, en düşük artış yüzde 5,6 ile 2004-2008 grubunda yaşandı.

Kasım ayında ikinci el otomobil talebinde daralma

Genç araç grubunda ise 2019 model araçlar yıllık yüzde 17 artışla öne çıkarken, 2024 model araçların fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 23 bin lira seviyesine geriledi.

Yakıt türüne göre incelendiğinde, ortalama otomobil fiyatı önceki yılın aynı ayına kıyasla tüm yakıt türlerinde yükseldi. En yüksek yıllık artış yüzde 20,4 ile benzinli araç grubunda yaşanırken, benzin & LPG grubunda artış yüzde 17,4, dizel grubunda yüzde 18,9, hibrit grubunda ise yüzde 15,1 oldu.

Elektrikli otomobiller ise yüzde 6 ile en düşük yıllık fiyat artışını gösteren grup olarak kaydedildi. Ortalama fiyatlar, benzin türünde 1 milyon 342 bin, benzin & LPG türünde 589 bin 148, dizelde 1 milyon 78 bin, hibrit türünde 2 milyon 413 bin ve elektrikli araçlarda 3 milyon 448 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Arz ve talep dengesinde ise kasım ayında daralma yaşandı. Otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 geriledi.

Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,9, satılan otomobil sayısı ise yüzde 8,7 azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 1,8 puan gerileyerek yüzde 21,2 seviyesine indi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
