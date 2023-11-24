Kasım Ayında Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Endeksi Azaldı

TÜİK, kasım ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksinin azaldığını, inşaat sektöründe ise arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında güven endeksinin hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde azaldığını, inşaat sektöründe arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91 değerini aldı.