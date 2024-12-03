Kasım Ayında Enflasyon Yüzde 4,06 Arttı

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,06 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 86,76 oldu.

ENAG, kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,06 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 86,76 olarak hesapladı. ENAG'ın geçen ay için hesapladığı yıllık enflasyon yüzde 89,77 idi.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında sağlıkta değişim yaşanmazken, en fazla yükseliş ise yüzde 7,23 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.