Kasım Ayı Enflasyonu: Aylık Yüzde 2,24 Arttı, Yıllık Yüzde 47,09

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu.

TÜİK, kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu. Ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 48,58 olmuştu. Böylece yıllık enflasyon yüzde 50'nin altında seyretmeye devam etti.

(SÜRECEK)