Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Yıllık Enflasyon Yüzde 47,09
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,24 artarak yıllık enflasyonu yüzde 47,09 seviyesine geriletti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu en yüksek artışı gösterdi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09'a geriledi. Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
TÜİK, kasım ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 45,68, aylık yüzde 1,54 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.