Tüik: Kasım Ayı Enflasyon Verilerine Göre, En Çok Artış Yüzde 49,92 Artışla Konutta Oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, konutta yüzde 49,92, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada ise yüzde 29,23 artış yaşandı. Ayrıca, özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 32,17 arttı.

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi raporuna göre, enflasyonda 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi raporuna göre, enflasyonda 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış gerçekleşti.

TÜFE konutta  yüzde 49,92 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,69 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,17, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 32,17 arttı, aylık yüzde 1,27 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27  bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

(Son)

Kaynak: ANKA / Ekonomi
