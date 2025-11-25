Haberler

Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verilerini yayımladı. Piyasa katılımcıları için yıllık enflasyon beklentisi artarken, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Yıllık enflasyon beklentileri, kasımda piyasa katılımcıları için artarken, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
