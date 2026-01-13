Haberler

Toplam ciro endeksi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025'te sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi yıllık bazda %37,3 artış gösterdi. Sanayi ciro endeksi yıllık %34,6, inşaat ciro endeksi yıllık %47,6, ticaret ciro endeksi yıllık %36,8 ve hizmet ciro endeksi yıllık %39,3 yükseliş kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 3,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 37,3 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 5,5 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 47,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 8 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
