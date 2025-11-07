KASİAD Ekonomi Zirvesi'nde İhracat ve İstihdamde Düşüş Vurgusu

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, "İhracatımız 2022 yılında 1 milyar 400 milyon dolar civarındayken, 2023 yılında deprem etkisiyle 790 milyon dolar seviyesine gerilemişti. Bugün 1 milyar 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonunda 2022 rakamlarını yakalayabilecek gibi görünüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İnsanları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ekonomi Zirvesi tamamlandı. Zirve, iş dünyası ve akademi çevrelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyu süren zirvede gerçekleşen panellerle iş dünyası temsilcileri ve ekonomistler bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşarak, bölge ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sunulması konusunda görüşlerini aktardı.

Zirvenin açılışında konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, sanayinin üretim kapasitesini yeniden artırma sürecine girmesi gerektiğini ve bölge ekonomisinin toparlanma yönünde ilerleme beklentilerinin olduğunu ifade etti.

Dinçer, "İlimizde 2022 yılında inşaat sektöründen arındırılmış sigortalı çalışan sayısı 152 bin kişiyken, bugün 138 binin altındadır. 2022 yılında 1 milyar 400 milyon dolar civarında olan ihracatımız, 2023 yılında deprem etkisiyle 790 milyon dolarlar seviyesine gerilemiş, bugün 1 milyar 250 milyon dolar seviyesiyle yıl sonunda ancak 2022 yılını yakalayabilecek gibi görünmektedir. Hemen hemen bütün sanayi tesislerimiz kapasite azaltmak zorunda kalmış, birçok tesisimiz de maalesef faaliyetlerine ara vermiştir" dedi.

İthalat kalemlerindeki düşüşün üretim daralmasının en net göstergesi olduğunu belirten Dinçer, "Kahramanmaraş pamuk ithalatı 2022 yılında 1 milyar 183 milyon dolarken, bugün 480 milyon dolara gerilemiş, aynı dönemlerde demir ve çelik doğrudan ithalatı 30 milyon dolardan 22 milyon dolara düşmüş, yine aynı dönemlerde makine ve yedek parça ithalatı 178 milyon dolardan 120 milyon dolara düşmüştür. Bu rakamların ötesinde esas kritik olan, yapabildiğimiz satışların çoğu yüksek maliyetler dolayısıyla çok düşük karlarla yahut zararına olmakta, şirketlerimizin ürettiği kar finansman giderlerini karşılamamaktadır" ifadelerini kullandı.

'Zirveler, dünyaya ve Türkiye'ye geniş bir pencereden bakmamızı sağlıyor'

Program sonunda İHA mikrofonlarına değerlendirmede bulunan Başkan Dinçer, "Zirve, benim açımdan güzel geçiyor açıkçası. Sabah Burcu Hanım'ın sunumuyla dünyadaki makroekonomik durumu, Türkiye'nin buna uyumunu ve önümüzdeki sürecin nasıl olabileceğini değerlendirmeye çalıştık. İkinci panelimizde finansmana erişimle ilgili alternatifler, neler yapabiliriz, bunlara baktık. Günün devamında Orta Doğu'ya biraz odaklanmaya çalışacağız, iş açmamızı nasıl artırabiliriz, iş birliğimizi nasıl artırabiliriz, özellikle Suriye ve Mısır'ı inceleyeceğiz. Katılımcılarımızın da geneli almak istediği bilgileri alıyor gibi görüyorum. Bu ekonomi zirvelerinin devamı olması lazım çünkü bizim açımızdan biraz günlük hayattan kafamızı kaldırıp Türkiye'ye, dünyaya bakmayı sağlıyor. Genel perspektiften de Maraş nasıl görünüyor, ona bakmamızı sağlıyor. Yıldönümü bir bakış açısı katıyor bize. Bunlara yılda bir de olsa ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ