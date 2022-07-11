Kasapların yoğun kıyma mesaisi sürüyor

Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, vatandaşların kıyma ve ev yapımı sucuk talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimle uğraşan kasaplar, ikinci günden ise sucuk kıyma ve kuşbaşı taleplerini karşılamak için mesai yaptı. Denizli'de kurban etlerini en iyi şekilde değerlendirerek sofralarını geleneksel lezzetlerle süslemek isteyen vatandaşlar, hazırladıkları kurban etlerini kıyma haline getirmek için kasaplarının yolunu tuttu. Kurban etlerini kıyma ve kuşbaşına dönüştürerek para kazanan kasaplar, gece geç saatlere kadar kıyma yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Bayram telaşını yaşayan müşterilerin taleblerini karşılamak için tam mesai yaptıklarını belirten kasaplar, yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını, geçen yıla oranla sucuk yapımında da talep artışı olduğuna dikkat çekti. Çameli ilçesinde et sucuğun kilosu 20 liradan satılırken, eti getiren vatandaşın sucuğunun kilosu ise 10 liradan kıyma ise kilosu 5 liradan yapıldığı öğrenildi.

"Müşterilerin isteklerine göre etleri hazırlıyoruz"

Yoğun talepten dolayı gece yarılarına kadar mesai harcadıklarını belirten kasap Bayram Ayten, "

Müşterimizin isteğine göre her türlü kıyma, pirzola ve kuşbaşıyı hijyenik ortamda hazırlıyoruz. Yoğunluk bugün sabah saatlerinde başladı. Bugünde aşırı derece yoğunluk vardı. Yarında yoğun olmasını bekliyoruz. Dükkanlarımız gece saat 12.00 sıralarına kadar açık. Genelde müşterilerimiz kuşbaşı, pirzola ve kıyma istiyorlar. Kıyma çekmek 5 lira, kuşbaşı doğramada büyükbaş 10 lira, küçükbaş sıyırmaya göre de 20 liradır" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi