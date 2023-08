Kasaplar, Artan Et Fiyatlarından Şikayetçi

MUSTAFA USTA

Sinop'ta kasap işi ile uğraşan esnaflar son senelerde artan maliyetlerden dolayı kar marjlarının düştüğünü ve müşterilerinin alım gücünün olmadığını belirtti.

"BIRAK KIYMAYI, TAVUK FİYATINA BİLE TEPKİ GÖSTEREN VAR"

Kasap Ayhan Koca, şöyle konuştu:

"Geçen sene temmuz ayında kıymanın kilogramı 150 liraydı. Şu an 350 lira duruma göre değişiyor. Bazı kasaplarda daha yüksek fiyata satılıyor bazı kasap arkadaşlarda ise daha ucuz. Etin kalitesi ile de alakası var bunun. Müşterinin de alım gücü düştü. Bir önceden 2 kilogram kıyma alan artık onu 1 kilograma falan düşürüyor. Eskisi gibi değil artık. Eve misafir gelecekmiş, yemeklerde et olsun muhabbeti yok artık. Bu ara tavuk sektörü biraz daha fazlalaştı. İnsanlar tavuğa yöneldi. İnsanlar 11 bin 400 lira maaş alıyor ama kiralar yüksek, gider yüksek. Gelir yok, gelir çok zayıf. Sabahları 4, 5 tane müşterim oluyor. Onlar da 50 liralık kıyma almaya geliyorlar. Yemin ederim 50 liralık kıymayı vermeye ben utanıyorum. Mantının üstüne bir parmak et çalarsınız ya onun gibi bir şey. Bu konuda üst yetkililerin hemfikir olması lazım. Gelip fiyatları yüksek bulup et almayan bile var. Bırak kıymayı, tavuk fiyatına bile tepki gösteren var. Şu an tavuğun kilogramı 140 lira. Ona bile tepki gösteren var. O da yerinde durmuyor. O sektörde yükselmeye başlayacak."

"FİYATLARA TEPKİ VERMEYEN MÜŞTERİ YOK"

Kasap İbrahim Arslan ise şunları söyledi:

"2020 yılının temmuz ayında etin kilogramı 120 lira civarlarındaydı. 2023 yılının temmuz ayı itibariyle de 330 lira oldu. Arada yüzde 200'lük değişim oldu. Bu da müşterinin alışını, bizim satışımızı her şeyi değiştirdi. Ne kasap esnafı ne de müşteriler bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Yaz ayının tüketimiyle, kış ayının tüketimi arasında oldukça fark var. Maliyetler artıyor. Dolara, Euro'ya, mazota vurduğun zaman her şeyin zaten maliyeti yukarı çekiliyor. Bu da bizim etlere ister istemez ya kar makasını kapattırıyor ya da o makasın kapanmaması için zam yapmak zorunda bırakıyor. Bu da zam olarak müşteriye yansıyor. Bu da yüzde 200 zammın sebeplerinden birisi. Fiyatlara tepki vermeyen müşteri yok. İnsanlar artık olayın farkındalar. Onlar da ne yapsın? ya da biz ne yapalım? Bunu ucuza alamıyoruz ki, ucuza satalım. Bunun bir maliyeti var. Bu işletmenin de bir sirkülasyonu var. Aylık harcamalarımız var. Bunu bir şekilde örtmemiz gerekiyor. İşin gerçeğini isterseniz günü kurtarmaya çalışıyoruz."

"3 BİN LİRA BENİM İÇİN 100 LİRA"

Amerika'dan memleketi Sinop'a gelen ve kasap alışverişi yapan Semih Eren ise, "Ben Amerika'da yaşıyorum. Bende dolar çok. Dolar olduğu için de her şey ucuz geliyor. O yüzden kusura bakmayın, kimse yanlış anlamasın. Ben İstanbul'dan buraya 100 lirayla geliyorum. 1 depo. 6 silindir araba çünkü 100 dolar 3 bin lira. Benim için 100 lira" dedi.