Kasap Nazım Özden maliyetine et satışına başladı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta kasaplık yapan Nazım Özden, kendi işletmesinin önüne 'Maliyetine Et Satış Noktası' yazılı pankart asarak maliyetine et satmaya başladı. Özden, diğer kasaplarda fiyatı 330 TL'ye kadar çıkan kıymanın kilogramını 280 TL'den satışa sunduğunu belirtti.

"FAHİŞ BİR FİYAT ARTIŞI VAR"

Nazım Özden, şunları söyledi:

"Ben şu an kıymayı vatandaş yesin diye zararına değil de inanın maliyetine veriyorum. Şu an diğer işletmelerde kıymanın kilogramı 300- 330 TL arasında. Herkesin aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Benim tek başıma yapacağım bir şey değil bu. 150 TL olan bir kıyma ne oldu da 330 TL oldu? Bu beni çok rahatsız ediyor. Müşteriler fiyata tepki gösteriyorlar. Fahiş bir fiyat artışı var. Bu fiyat vatandaşların kaldıramayacağı bir yük. Ramazan ayından önce kıymanın kilogramı 200 TL'ydi. Şu an benim maliyetine sattığım 280 TL bile yüksek bana göre. Bu arada ete 4 kez de zam geldi. Neyin zammı bu? Bence mantıklı bir şey değil. Birilerinin bu eksikliği gidermesi lazım. Ben bu fiyatı vatandaş yesin diye yaptım. Müşteriler 5 kilogram alacaksa 1 kilogram alıyor artık. Artık çok rahat alım güçleri yok. Yetkililerin bu işe bir el atması lazım."