Kaş'ta 'Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Merkezi' kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kaş ilçesinde Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Değerlendirme Merkezi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çavdır Mahallesi'nde atıl halde bulunan 3,5 dekarlık arazide yetiştirilecek bitkilerden tıbbi aromatik yağlar elde edilecek.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak merkezde, lavanta bahçesi kurulacak.

Araçların geçiş güzergahında yer alan merkeze gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde fotoğraf çektirip dinlenebilme imkanı bulacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Seyit Emre Bilici, kurulumu devam eden merkezde elde edilecek aromatik yağlardan bölge halkının gelir elde etmesini hedeflediklerini belirtti.

Çavdır Mahalle Muhtarı Halil Toklu da belediyeye teşekkür ederek, "Tarlalardan toplayıp buraya getireceğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerin yağını çıkaracağız. Bu sayede özellikle kadınlarımıza yeni bir iş ve gelir kapısı açılmış olacak." ifadesini kullandı.