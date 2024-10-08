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Karya Farma'nın Kabak Unu, Kıtlık Dönemlerinde Umut Oluyor

Karya Farma'nın Kabak Unu, Kıtlık Dönemlerinde Umut Oluyor
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Karya Farma HBX Ar-Ge, küresel iklim krizi nedeniyle yaşanabilecek kıtlığa karşı kabaktan un üreterek çözüm arayışlarına katkıda bulunuyor. Kabak unu, yüksek besin değerleri ve düşük su ihtiyacı ile sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan küresel iklim krizine bağlı olarak yaşanması muhtemel kıtlığa karşı çalışma başlatan Karya Farma HBX Ar-Ge firması kabaktan un üretti. Çalışmayı tamamlayan Karya Farma HBX-Ar-Ge Bilim Kurulu üyesi Kimyager Aslı Aktaş "Kabak unu, lif açısından oldukça zengin bir besindir. Yüksek oranda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Ayrıca, düşük kaloriye sahip olması, buğday gibi tahıllara alerjisi olanlar için güvenli bir alternatiftir" diye konuştu.

İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi için hava sudan sonra en temel besin olan unun artık sadece buğdaygiller ve mısırdan değil başta Ege illeri olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yetişen kabaktan da üretilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili bir süredir ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdürdüklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Karya Farma HBX-Ar-Ge Bilim Kurulu üyesi Kimyager Aslı Aktaş "Kuraklık ve kıtlık, gelecekte gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve artan nüfus, dünyayı zorlu bir döneme hazırlıyor. Bu süreçte, bazı gıdalar hayatta kalmamız için kritik bir öneme sahip olabilir. Kabak unu, bu gıdalardan biri olarak ön plana çıkıyor. Kabak unu, doğal içeriği ve yüksek besin değerleriyle, özellikle kuraklık ve kıtlık dönemlerinde insanların temel gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Kabak bitkisi, minimum su ve kaynakla yetişebilen dayanıklı bir bitki türüdür. Kabak ununun üretimi, enerji ve su tasarrufu sağlayarak, kıtlık zamanlarında sürdürülebilir bir gıda kaynağı olarak değerlendirilebilir" dedi.

"Hem sağlıklı hem de az su isteyen düşük maliyetli temel besin kaynağı olacak"

Dünyada yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının her geçen gün yok olması nedeniyle tarımsal üretim alanlarının da her geçen gün azaldığına dikkat çeken Aktaş, "Kuraklık dönemlerinde su kaynakları azalacak, bu nedenle suya daha az ihtiyaç duyan bitkilerden elde edilen ürünler hayat kurtarıcı olacak. Kabak, bu bitkiler arasında ön sırada yer alıyor. Hem sağlık açısından faydalı hem de üretimi düşük maliyetli ve sürdürülebilir. Kabak unundan yapılan ekmekler, çorbalar, bisküviler ve çeşitli gıdalar, kıtlık zamanlarında besleyici ve doyurucu bir seçenek olarak öne çıkacak. Üretim çalışmalarını tamamladığımız kabak ununu inceledik. Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyen, bağırsak sağlığını koruyan ve tokluk hissi sağlayan bir un elde ettik. Aynı zamanda kabak unu kan şekerini düzenleyici etkisiyle, diyabet hastaları için de uygun bir alternatif olarak karşımıza çıktı. Besleyici özelliklerinin yanında bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile kabak unu kuraklık gibi zor zamanlarda sadece bir besin değil, aynı zamanda bir yaşam kaynağı olabilir" diyerek Karya Farma HBX Ar-Ge olarak zor günler için alternatif arayışlarını sürdüreceklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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