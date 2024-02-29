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Kartlı Ödemelerde Büyük Artış

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar TL oldu. Kart sayıları da önemli ölçüde artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 1,4 milyar adet kartlı işlem sonucunda 970 milyar TL ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti. İnternetten Kartlı Ödeme 284 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon adet oldu.

2023 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 400,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 810,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 141,1 milyar TL'sinde banka kartları, 18,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,4 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 796,1 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 500,5 milyon adedinde banka kartları, 106,4 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 41 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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