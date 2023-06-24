Kartepe'de Yıldızlar Yatırım Holding'e özel endüstri bölgesi ilan edildi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınırları çizilen bir alanın 'Yıldızlar Yatırım Holding Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi' olarak ilanı kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınırları çizilen bir alanın "Yıldızlar Yatırım Holding Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanı kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Anadolu Otoyolu yakınlarındaki yaklaşık 44,6 hektarlık alan "Yıldızlar Yatırım Holding Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi