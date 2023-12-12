Üye Girişi
Haberler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 15-22 Aralık tarihlerinde sezon açılışı yapılacak.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

Yılbaşında kar kalınlığının 1 metreyi bulması bekleniyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 15-22 Aralık tarihlerinde sezon açılışı yapılacak.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Otel çalışanları tarafından pistlerde son kontroller yapıldı. Kayak merkezinde yeni sezon 15-22 Aralık tarihlerinde açılacak.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kartalkaya'da 50 santimetre civarında kar kalınlığı var. Otellerin hepsi hemen hemen hazırlıklarını tamamladı. Otellerin yarısı ayın 15'inde açılıyor. Geri kalan otellerde ayın 22'sinde açılmış olacak. Ayın 22'sine kadar güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Yılbaşında güzel bir kayak olacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşına kadar 50 santimetre daha kar yağması bekleniyor. 1 metre kar kalınlığında da harika kayak olur. Şu an da otellerin hiçbiri dolu değil ama yılbaşına kadar hepsi dolar. Bu sene iyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. 250-300 bin kişi gelir. Beklediğimiz kar yağışı olursa sezon iyi geçer. Biz otelciler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kayak Merkezi Kartalkaya Türkiye Aralık Hava Durumu Turizm Spor Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title