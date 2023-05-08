Karslılar yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi gösterdi

Yerli ve milli otomobili Togg, Kars'ta yoğun ilgi gördü.

Kars Kalesi altında bulunan Bedesten Bölgesi'nde görücüye çıkan Togg'u görmek isteyen Karslılar, adeta izdiham oluşturdu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Anadolu turu devam ediyor. Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Kars'ta sergilenmeye başlandı.

Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği Bedesten Bölgesi önünde toplandı. Aracı inceleyen vatandaşlar, adeta aracı görmek için birbirleriyle yarıştı.

Togg'un çok güzel bir otomobil olduğunu ifade eden Ömer Terim, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Özellikle Kars'ımıza da geldi. Bu aracın ülkemize çok şey katacağına inanıyorum. Güzel bir araç, ülkemiz bunu hak ediyor. Ülkemiz teknik olarak bu aşamayı geçti. Dünyadaki diğer araçlarla rekabet edecek güçteyiz. ve onların daha ilerisinde bir araç ürettiğimize inanıyorum" dedi.

Otomobili çok beğendiğini belirten Nurgül Utkan, "Çok güzel, harika üretilmiş. Reisimizden beklenen buydu. Biz inanıyoruz ki daha da ileriye gideceğiz. Yeni yüzyılları beraber aşacağız. Düşmanlara karşı hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, yerli ve milli otomobil Togg'un direksiyonuna geçen vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını dile getirdi. Togg önünde bol bol fotoğraf çekilen vatandaşlar, zaman zaman izdihama neden oldu. Togg, Kars Kalesi altında Bedesten Bölgesi'nde gün boyu sergilenecek. - KARS