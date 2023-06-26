Karşıyaka Belediyesi, Yerel Üretici Pazarlarıyla Gıda Krizine Çözüm Arıyor

Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ve buna bağlı olarak hızlanan gıda kriziyle mücadelede uyguladığı projelerle yerel ürün desenini, üretici ve tüketiciyi korumaya devam ediyor; üretici pazarlarında çiftçilerle vatandaşları aracısız buluşturuyor.

Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ve buna bağlı olarak hızlanan gıda kriziyle mücadelede uyguladığı projelerle yerel ürün desenini, üretici ve tüketiciyi korumaya devam ediyor; üretici pazarlarında çiftçilerle vatandaşları aracısız buluşturuyor.

Karşıyaka'da her ay düzenlenen yerel üretici pazarında bölgede yetiştirilen ürünler ilk elden tüketiciyle buluşturuluyor. Pazarda kurulan, Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi standında ise atalık tohumlar hakkında bilgi veriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Amacımız yüzlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilen, iklimine, toprağına uyum sağlamış mahsullerin devamlılığını sağlayabilmek. Yerel üretici pazarımızla üreticimizi kalkındırmak, yurttaşlarımızın daha sağlıklı gıdaya erişimine imkan sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin her ay düzenlediği yerel üretici pazarında İzmir'in dört bir yanından gelen üreticiler tezgah açtı. Atalık tohumlarla yetiştirilen biber, domates, salatalık, patlıcan ve mısırın yanı sıra, salça, reçel, turşu, salamura yaprak gibi yerel ürünler tezgahlarda yerini aldı. Her ay kurulan yerel üretici pazarında kendi mahsullerini satışa sunan üreticiler gördüğü ilgiden, pazarı ziyaret edenler ise ilk elden sağlıklı gıdaya erişebilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"ÜRETİCİSİ KAZANSIN, DAHA SAĞLIKLI GIDALAR SOFRALARLA BULUŞSUN"

Üretimi, üreticiyi göreve geldikleri günden bu tarafa desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tugay, "Amacımız yüzlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilen, iklimine, toprağına uyum sağlamış mahsullerin devamlılığını sağlayabilmek. Böylece daha kaliteli ve sağlıklı ürünü daha uygun maliyetle daha yüksek rekoltede elde edebiliriz. Bu çabalarımız hem çiftçiye hem tüketiciye hem ülke ekonomisine hem de gıda krizine karşı yürüttüğümüz mücadeleye katkı sağlıyor. Bu topraklara uyum sağlayan ürün hastalıklara karşı daha az ilaç ihtiyacı duyacaktır, daha az gübre tüketimi olacaktır. Akıllıca uygulanan sulama stratejisiyle de sağlanacak fayda tahmin edilenden daha büyük olabilir. Bu uygulamanın kaybedeni yok. Kendine yeten bir ekonomide tarımın yeri göz ardı edilemez. Ülkemiz verimli toprakların diyarı. Anadolu'nun kadim kara topraklarında çiftçinin desteklendiği, üretim planlamasının yapıldığı, ürün deseninin oluşturulduğu, ithalata değil üretime yönelik tarım politikalarının hayata geçirildiği bir düzen için çalışmaktan asla geri durmayacağız. Karşıyaka Belediyesi olarak, her ay düzenli olarak kurduğumuz yerel üretici pazarımızla çiftçimiz ile tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Amacımız üreticimizi kalkındırmak, yurttaşlarımızın daha sağlıklı gıdaya erişimine imkan sağlamak. Tüm İzmirlileri pazarımıza bekliyoruz. Gelin üreticisi kazansın, daha sağlıklı gıdalar sofralarla buluşsun" dedi.

KÖYLÜLER BİRBİRİNE DESTEK OLMALI

Pazara Bornova Çamiçi Köyü'nden katılan üretici Başaran Tatlı ise tohum takas merkezlerinden topladıkları tohumları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Bornova'da 12 köy kooperatifimiz var. Biz babamızdan öğrendiğimiz şekilde tarım yapıyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nden arkadaşlar geldiler fikir alışverişinde bulunduk. Köylerin bir araya gelerek birbirine destek olmasını istiyoruz. Özellikle tohum takas merkezlerinden ata tohumu alarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bornova'nın yerli bamyasını diktik. Karşıyaka Belediyesi'nin tohum merkezinden aldığımız biber ve mısırlarımızı yetiştirdik. Kendi hayvanlarımızın yumurtasını, peynirini ve tereyağını da bu pazara getiriyoruz. Amacımız hem yerel ürünü korumak hem de doğal ürünü tüketici ile buluşturmak. Bu çalışmaları yürüten, çiftçiyi destekleyen yerel yönetimlere teşekkür ediyorum" dedi.