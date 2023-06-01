Karşıyaka Belediyesi, yerel tohumları koruyor ve üretimi teşvik ediyor

Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında, yüzlerce yerel tohumu toprakla buluşturmaya devam ediyor. Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi'nde yerel türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin devamı sağlanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, üretimin ve kent için tarımın önemine değinerek, atalık tohumlarla yapılacak üretimi sürdüreceklerini belirtti.

Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında, yüzlerce yerel tohumu toprakla buluşturmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'da kurduğumuz merkezle yerel tohumları koruyor ve toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi'nde hem yerel türlerin korunmasını hem de biyoçeşitliliğin devamını sağlayarak doğal çevrenin dengesine katkı sunuyor.

Üretimin ve kent için tarımın önemine değinen ve bu alanda çalışmalarını yoğunlaştıran Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Atalık tohumlarla, bunların fideleriyle kent içinde yapılacak üretimi asla küçümseyemeyiz. Üretime katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Son yıllarda giderek gelişen endüstriyel tarım yerel türleri ve biyoçeşitliliği tehdit etmeye devam ediyor. Bozulmaya başlayan yerel ekosistem hem yerel çiftçilerin ürün verimliliğini hem de tüketicinin doğal gıdaya erişimini olumsuz etkiliyor. Doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, bölgenin iklimine, toprak ve coğrafi özelliklerine uyum sağlayan ve yerel üretici tarafından yüzlerce yıldır üretimi yapılan tohumları Şehit Muhittin ve Ayşe Dudu Sağıroğlu Atalık Tohum Merkezi'nde koruma altına aldı.

YÜZLERCE TOHUM KORUMA ALTINDA

Karşıyakalıları sağlıklı, adil ve temiz gıdaya ulaştırmayı hedefleyen Atalık Tohum Merkezi, Ekim 2022'de başladığı faaliyetler kapsamında, 193 çeşit domates, 185 çeşit tatlı-acı biber, 62 çeşit patlıcan, 47 çeşit karpuz, 75 çeşit kavun, 53 çeşit yemeklik ve bal kabağı, 197 çeşit fasulye, 15 çeşit börülce, 47 çeşit mısır, 35 çeşit su kabağı, 55 çeşit kışlık sebze, 15 çeşit bamya, 12 çeşit salatalık ve 9 çeşit ayçiçeği olmak üzere her geçen gün sayısı artan farklı tohumları envanterine kattı.

ŞANTİYE BOSTANINDA ÜRETİM

Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri'nde kurulan bostanda yapılan örnek uygulamada, ata tohumları kullanılarak yetiştirilen sebzeler olgunlaşıyor ve hasat ediliyor. Ürünlerin bir kısmı tohumluk olarak değerlendirilirken bir kısmı da ürünün çiftçiye ve tüketiciye tanıtılması faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar yaz döneminde örnek yetiştirme uygulamalarıyla 376 kg salatalık, 195 kg patlıcan, 292 kg biber ve 873 kg domates elde edildi. Bu ürünlerin yetiştirilmesi sürecinde 5 m3 hayvan gübresi (yanmış koyun gübresi), 100 kg solucan gübresi, 3 metreküp kompost kullanıldı. Kış döneminde ise beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp çeşitleri, havuç, marul çeşitleri, pazı çeşitleri, pırasa, maydanoz, tere, roka dikimi yapılarak hasat yapılması hedefleniyor. Yerel üreticiye ise hem tohum hem de fide dağıtımı yapıldı.

"ÜRETİME KATKIDA BULUNMAK ZORUNDAYIZ"

Yerel ürünlerin ve tohumların korunması gerektiğine vurgu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Tarıma destek olmamız gerekiyor. Atalık tohumlarla, bunların fideleriyle ve fidanlarıyla kent içinde yapılacak üretimi asla küçümseyemeyiz. Doğru yönetilirse kent içi tarım hayal değil. İnanıyoruz, başaracağız. Kırsal alanda tarımla uğraşan vatandaşlarımıza kentten elimizden geldiğince destek olmamız gerekiyor. Açıkçası artık bu çalışmaların şehri yok; semti, hatta ülkesi yok. Dünyanın her yerinde insanlar, sadece tüketen değil aynı zamanda üretime katkıda bulunan insanlara dönüşmek zorundalar. Karşıyaka'da kurduğumuz merkezle yerel tohumları koruyor ve toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.