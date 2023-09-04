Karşıyaka Belediyesi Su Tasarrufunda Büyük Başarı Elde Etti

Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ile mücadele etmek ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturabilmek için projeler geliştirmeye kararlılıkla devam ediyor. Su tüketiminde yüzde 40 oranında verimlilik ve tasarruf sağlayan belediye, 7 ayda 2 milyon 119 bin 600 lira tasarruf etti.

Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ile mücadele etmek ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturabilmek için projeler geliştirmeye kararlılıkla devam ediyor. İyileştirmeler, tesisat ve sayaç yenilemeleri, kayıp ve kaçaklara kısa sürede müdahale ve sulama sistemlerinde otomatik ve damla sulama sistemlerine geçiş sağlanarak su tüketiminde yüzde 40 oranında verimlilik ve tasarruf sağlandı. 7 ayda güncel birim fiyatlar ile bütçede tasarruf 2 milyon 119 bin 600 liraya ulaştı.

Enerji verimliliği, sağlıklı gıdaya erişim, ekolojik dengenin korunması, ağaç ve yeşil alan varlığının artırılması, sünger kent modelinin uygulanması, kaynakların verimli kullanımı, etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sürdürülebilir bir dünya, hepimizin hedefi. Çoklu krizlerin etkisi altındaki dünyamızı önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak zorundayız" dedi.

İklim krizinin olumsuz etkileri, aşırı sıcaklar ve olağan dışı atmosferik olaylar içme ve kullanma suyu rezervlerini tehdit ediyor. Bugün su sıkıntısı yaşanmasa da gelecekte yaşanabilecek problemleri ön gören Karşıyaka Belediyesi, 2021 yılı sonunda hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında su kaynaklarının korunması, verimli ve sorumlu tüketim, su tasarrufu gibi çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

270 KURUMSAL SU ABONELİĞİ TAKİP ALTINDA

2022 yılı itibariyle başlayan çalışmalarda, toplumda farkındalığı artırmak ve katılımı sağlamak amacıyla Karşıyaka Belediye Meclisinde alınan karar ile elektrik ve su tüketiminde en az yüzde 15 tasarruf sağlayan apartman ve site yönetimlerine katı atık bedeli kadar vergi indirimi uygulaması hayata geçirildi. 2022 Ocak ayından itibaren belediyenin doğalgaz, elektrik ve akaryakıt tüketimlerinin yanı sıra su tüketiminde verimliliği sağlamak amacıyla 270 kurumsal su aboneliği takibe alındı. Hizmet binaları, kültür merkezleri, spor tesisleri, eğitim ve sağlık merkezleri, muhtarlıkların içinde olduğu 60 adet işletme aboneliği ve 210 adet park aboneliğinin arasında yüksek tüketimli olanlarda tasarruf tedbirleri uygulandı. İyileştirmeler, tesisat ve sayaç yenilemeleri, kayıp ve kaçaklara kısa sürede müdahale ve sulama sistemlerinde otomatik ve damla sulama sistemlerine geçiş sağlanarak 2023 yılının Ocak – Temmuz döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre su tüketiminde yüzde 40 oranında verimlilik ve tasarruf sağlandı. 7 ayda güncel birim fiyatlar ile bütçede tasarruf 2 milyon 119 bin 600 liraya ulaştı.

KAYNAKLARI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sürdürülebilir bir dünya, hepimizin hedefi. Çoklu krizlerin etkisi altındaki dünyamızı önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak zorundayız. Bu her bireyin görevi olsa da kurumların öncülüğü hayati önem taşıyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizde etkili yöntemler geliştirmek, dünyada uygulanan yöntemleri kentimizin şartlarına göre düzenleyerek tüm yurttaşlarımıza rehberlik etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Tüm müdürlüklerimiz bu hassasiyeti paylaşıyor ve özveriyle projelerimize sahip çıkıyorlar. En çok önemsediğimiz alan temiz su kaynaklarının korunması. Çünkü su varsa hayat var. Karbon ayak izimizi azaltmak, ısı adalarını yok etmek, ekolojik dengeye katkı sunmak için ağaç varlığımızı ve yeşil alanlarımızı artırıyor. Bunu yaparken suyumuzu koruyabilmek için Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz ile detaylıca planlamalar yapıyoruz. En az su ihtiyacı ile en sağlıklı, en dayanıklı ağaçları ve bitkileri seçerek parklar ve bahçeler oluşturuyoruz. Su tüketimimizi tesislerimizde de titizlikle takip ediyor, en az tüketimle en fazla verimi hedefliyoruz. Personelimizin de gösterdiği hassasiyet ile 2023 yılının ilk 7 ayı ile geçen yıl aynı dönemde yapılan tüketim karşılaştırıldığında yüzde 40 oranında tasarruf yaptığımızı tespit ettik. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, idari binalardaki teknik personelimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.