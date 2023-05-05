Karşıyaka Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali ile Temiz Enerji Üretiyor

Karşıyaka Belediyesi, 2020 yılında Güneş Enerji Santrali'nin kapasitesini 3 katına çıkararak temiz enerji üretiyor. Toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini bu tesisten karşılayan belediye, çevreye önemli bir katkı sağlıyor. Hedefleri arasında kendi elektriğinin tamamını üretmek de yer alıyor.

Temiz enerji üreterek karbon salınımını azaltmak için 2020 yılında Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kapasitesini 3 katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini bu tesisten karşılıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de en güçlü Güneş enerjisi sistemine sahip ilçe belediye konumundadır" dedi.

Temiz enerji üreterek karbon salınımını azaltmak için 2020 yılında Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kapasitesini 3 katına çıkaran Karşıyaka Belediyesi, toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini bu tesisten karşılıyor. Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan 1,63 MWp gücündeki santral, İzmir'de bir ilçe belediyesi bünyesindeki en büyük GES olma özelliğini de taşıyor. Ürettiği enerji ile 2022 yılında toplamda 1.166,98 tC02 salınımını engelleyerek çevreye önemli bir katkı sağlayan Karşıyaka Belediyesi, kapasite artışını sürdürerek kendi elektriğinin tamamını üreten bir belediye haline gelmeyi hedefliyor.

HEDEF YÜZDE 100

Geçtiğimiz günlerde İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Sürdürülebilirlik Ofisi ekipleri ile birlikte Güneş Enerji Santrali'nde incelemelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de en güçlü Güneş enerjisi sistemine sahip ilçe belediye konumundadır. Karşıyaka'nın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlerin çok önemli bir parçası olan bu santral ile karbon salınımını azaltarak, ağaçlarımızın, doğamızın, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Diğer yandan, hem Belediye bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlayışla, 2030 için hedefimiz, Belediye'mizin enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü GES'ten karşılamaktır" dedi.