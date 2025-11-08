Karsan, Otonom e-JEST ile Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor

Karsan, gelecek yıl ABD'nin Florida ve Georgia eyaletlerinde operasyona girmesi planlanan ilk 10 adetlik Otonom e-JEST projesinin devreye alınması için hazırlık sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, yeni modeli Otonom e-JEST ile yeni pazarlara açılmayı ve pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Karsan, geçen ay Busworld Europe 2025 fuarında Avrupa lansmanını gerçekleştirdiği Otonom e-JEST'in Amerika tanıtımını da bu ay başında Orlando'da yaptı.

Özel bir etkinlikle ilk kez Kuzey Amerika pazarının beğenisine sunulan Otonom e-JEST, müşteri, distribütör ve basın mensupları tarafından test edildi. Yeni model, söz konusu etkinliğin ardından Florida Autonomous Vehicle Summit (FAV Summit) kapsamında da sergilendi.

Karsan, etkinliklerin ardından Amerika'dan 10 adet Otonom e-JEST siparişi aldı. Model, Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC, Kuzey Amerika distribütörü Damera ve otonom servis orkestrasyonu partneri Beep işbirliğiyle Amerika'da operasyonlara başlamaya hazırlanıyor.

Söz konusu sipariş, Karsan'ın teknoloji gücünün yanı sıra global ölçekte kurduğu güven temelli işbirliği hedeflerini ortaya koyuyor. Bu işbirlikleri kapsamında, ilk Otonom e-JEST'lerin 2026 yılında Georgia eyaletinde Atlanta kenti ve Florida merkezinde açık trafikte hizmete başlaması planlanıyor.

Otonom e-JEST güvenliğiyle öne çıkıyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde şehir içi ulaşım için tasarlanan Otonom e-JEST, Otonom e-ATAK'ın 150 bin kilometrelik otonom yol deneyiminden de beslenerek şirketin mobilite vizyonunun güncel yansıması olarak öne çıkıyor. 6 metre uzunluğunda ve 135 kilovat motor gücüne sahip modelin, Amerika pazarına özel versiyonunda 16 yolcu kapasitesi, 88 kilovat saat bataryası, 130 mil (210 kilometre) menzili ve 1 saat 25 dakikada tamamlanan hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda bir sürüş deneyimi sunan Otonom e-JEST, şehir içi ulaşımda konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

Model, çevresini 360 derece tarayan 23 sensörden oluşan gelişmiş algılama paketiyle güvenliği üst düzeye taşıyor. LiDAR, radar, GNSS ve kameralardan oluşan bu sistem, aracın her yönden gelen verilerini analiz ederek şerit takibinden dönüş zamanlamasına kadar her kararı yapay zeka destekli bir hassasiyetle veriyor. Kör noktalarda tam görüş sağlayan sistem, insan hatasına yer bırakmayan bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Amerika pazarı için FMVSS ve ADA standartlarına tam uyumlu olarak geliştirilen Karsan Otonom e-JEST, Altoona testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretime hazırlandı. Bugüne kadar üretilen 10 binden fazla modelin binden fazlası, elektrikli versiyon olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya yollarında hizmet veriyor.

"Pazardaki yerimizi bir adım öteye taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan'ın Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Avrupa'daki başarılarının ardından Amerika'daki otonom varlıklarını da güçlendirdiklerine değinen Baş, "Kuzey Amerika'ya 2022'de giriş yaptığımız e-JEST modelimiz, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve 'Sevimli Otobüs' olarak anılmaya başladı. Şimdi ise bu sevilen modelimizin, en son otonom teknolojisiyle donatılmış versiyonu Otonom e-JEST ile pazardaki yerimizi bir adım öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Baş, Karsan'ın küçük elektrikli otobüs platformuyla kendini kanıtlamış bir dünya markası olduğunu, 2016 yılında doğan JEST model ailesinin, kısa sürede şehir içi toplu taşımada güvenin ve başarının simgesi haline geldiğini vurguladı.

Bu modelle Avrupa ve diğer pazarlarda güçlü satış başarıları elde ettiklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Kompakt tasarımı, çevre dostu yapısı ve yüksek manevra kabiliyetiyle JEST, toplu taşımada gerçek bir 'gamechanger' oldu. Öte yandan, Otonom e-ATAK modeliyle 4 yılı aşkın süredir gerçek operasyonel deneyim kazandık ve farklı pazarlarda başarıyla test ettik. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim, Karsan'ın otonom toplu taşımadaki liderliğini daha da pekiştirdi. Artık bu bilgi birikimini e-JEST platformuna taşıyoruz. Amerika lansmanıyla, e-JEST'in çevik ve verimli yapısı, Otonom e-ATAK'ta kanıtlanmış otonom teknolojiyle birleşiyor ve şehir içi mobilitede yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu yeni hamlemizle, Kuzey Amerika pazarında da markamızın elektrikli, otonom ve geleceğin şehirlerine hazır çözümler sunabilir hale geldiğini en güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. Karsan Otonom e-JEST, başarısını kanıtladıkça yalnızca yeni pazarlara değil, şehir içi mobilitenin geleceğine de yön vermeye devam edecek."

Karsan Global Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin de Amerika'daki ilk Otonom e-JEST projelerinin, Karsan'ın global vizyonunun somut bir yansıması olduğunu aktardı.

Çetin, otonom mobilite konusunda yıllardır açık trafikte, otonom sürüş modunda biletli yolcu taşıyarak edindikleri deneyimi Amerika'ya taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını, bu kıtada gerçekleştirdikleri işbirliklerinin küresel ölçekteki dönüşüm gücünü pekiştirdiğini ifade etti.

"60 bin yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdık"

ADASTEC CEO'su Ali Peker de gerçek yol koşullarında kamuya açık yollarda 150 bin kilometreden fazla otonom sürüşü başarıyla tamamladıktan ve 60 bin yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdıklarını, ADASTEC teknolojisinin bir sonraki adıma hazır olduğunu belirtti.

Peker, "Yeni Otonom e-JEST modeliyle, Atlanta bölgesi ve Florida'daki uygulamalarımızla ABD toplu taşımacılığına gerçek bir katkı sağlayacak, güvenli ve üretim düzeyinde otonom mobiliteyi geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beep CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Reid de söz konusu işbirliğinin, ABD genelinde ve küresel çapta paylaşımlı otonom mobilitenin evriminde önemli bir anı temsil ettiğine işaret ederek, "Karsan, Damera ve ADASTEC ile işbirliğimiz sayesinde, ölçeklenebilir ve güvenilir otonom çözümler arayan ulaşım operatörlerinin taleplerini karşılamaya hazır, kanıtlanmış, otomotiv sınıfı bir platform sunduk." değerlendirmesini yaptı.