Karsan, Karabük'e 50 adet Jest teslim etti

Yerli üretici Karsan, Karabük'e 50 adet Jest minibüsünü teslim etti. Jest modeli, 6 metre uzunluğunda ve 21 yolcu kapasitesine sahip. Hesaplı bakım maliyetleri ve alçak tabanlı özelliği ile dikkat çeken Jest, şehir içi ulaşımda modern çözümler sunuyor.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Karabük'e 50 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın elektrikli araç dönüşümüne öncülük eden Karsan, Türkiye pazarındaki çalışmalarına da son hızla devam ediyor.

"Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma" vizyonuyla hareket eden Karsan, Türkiye'deki yerel yönetimlerin filolarını en yeni teknolojiye sahip, gelişmiş modelleriyle yenilemelerine de tam destek sağlıyor.

Bu kapsamda bir ihalenin daha teslimat sürecini tamamlayan Karsan, Karabük'e 50 adet Jest minibüsünü teslim etti. 100. Yıl Kültür Merkezi garajında düzenlenen teslimat törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İlçe Belediye Başkanları, Karsan Otomotiv Bölge Satış Müdürü Fırat Acar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

6 metre uzunluğuna sahip Karsan Jest modeli, toplam 21 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor

Açıklamada teslimat törenindeki konuşmasına yer verilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Karabük'te en iyi ve en verimli ulaşımı hizmete aldık. Sizlerin layık olduğu hizmet sizlere sunulacak. Bizim görevimiz bu. Karabük'ün çehresi yapacağımız açılışlarla değişecek. Bu araçları Karabük Belediyesi bütçesiyle aldık." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 6 metre uzunluğuna sahip Karsan Jest modeli, 17 oturan, 3 ayakta ve bir engelli yolcu olmak üzere toplam 21 adetlik yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor.

Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette "avantaj sağlayan" Jest, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.