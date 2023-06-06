Karsan 20 ülkede 700 elektrikli aracıyla hizmet veriyor

Karsan, global marka olma yolundaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, Avrupa pazarındaki gücünü artırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Elektrikli mobilite hamlesiyle kısa sürede Avrupa'nın en çok tercih edilen modellerini pazara sunan Karsan, marka bilinirliğini daha da artırmak için dünyanın önde gelen fuarlarına da katılım göstermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Karsan, 5-7 Haziran'da Barcelona'da gerçekleştirilen UITP Küresel Toplu Taşıma Zirvesi'nde, her biri alanının öncüsü ürün gamıyla yerini aldı. Tüm ulaşım çözümlerini, sektör yetkililerini, operatörleri ve katılımcıları bir araya getiren fuar, sürdürülebilir mobilite alanında dünyanın en büyük etkinliği olarak dikkati çekiyor.

Entegre ulaşım platformları ve yeni ulaşım hizmetlerinin tanıtıldığı, "Şehrin Parlak Işığı" temasıyla kapılarını açan fuarı Karsan, yeni bağlantılar kurmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. 5 Haziran'da başlayan fuarda Karsan, her biri sınıfında bir adım önde olan modelleri 6 metrelik e-JEST, 8 metrelik Otonom e-ATAK ve 12 metrelik e-ATA Hydrogen ile yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, UITP kapsamında toplu taşımada çığır açan yenilikçi teknolojisi ile sürücüsüz Otonom e-ATAK'a, Özel Takdir Ödülü'nün takdim edildiğini belirterek, "Birbirinden iddialı ve ödül avcısı modellerimizle Avrupa'nın ardından Kuzey Amerika pazarında da dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık.

e-JEST ve e-ATAK modellerimiz, Avrupa'da kendi segmentinin en çok tercih edilen elektrikli araçları olarak öne çıkıyor. Kısa bir süre önce giriş yaptığımız Kuzey Amerika pazarında ise, bölgenin ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST ile Karsan olarak pazardaki elektrikli dönüşümüne öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

700 elektrikli Karsan dünya yollarında

Karsan'ın, tüm boyutlarda sunabildiği elektrikli seçeneğiyle Avrupa'nın ilk ve tek markası konumunda olduğunu vurgulayan Baş, "Dünyanın 20 farklı ülkesinde 700 adet Karsan markalı elektrikli minibüs ve otobüs hizmet veriyor. Bu, yüzde 100 yerli bir Türk markası olarak bizim için çok büyük bir gurur. Avrupa ve ABD'de yolcu taşıyan Otonom e-ATAK ile ilkleri başararak otonom ulaşım alanında da bir adım öndeyiz.

Bunların yanında, yatırım yaptığımız hidrojen teknolojisinde de, sektörün zirvesindeyiz. Fuarda sergilediğimiz 12 metrelik e-ATA Hydrogen modelimiz sınıfının en iyi menzili ve yolcu kapasitesi ile de rakiplerinden bir adım önde." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Baş, 3 senedir Avrupa'da e-JEST modeli ile elektrikli minibüs pazarının lideri konumda olduklarını aktararak, "e-ATAK modelimizle ise 2 yıldır Avrupa elektrikli midibüs pazarının lideriyiz. Türkiye'nin son 4 yılda elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90'ına yakınını Karsan yaptı. Yani yine bir adım öndeyiz. Geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en çok büyüyen markası olduk. 2022'de yüzde 277'lik büyüme sağladık. 8 tonun üzerindeki Avrupa elektrikli otobüs pazarında en çok büyüyen marka Karsan oldu.

Ve 2022 yılında Avrupa'daki elektrikli minibüs ve otobüs pazarında, pazar payımız da yüzde 6,5'lara ulaştı. Bizim 6,5 pazar payı dediğimiz rakamlar, sadece 5-6 tane ülkede odaklanarak yaptığımız işlerle oluştu. Ülke sayısını artırırsak çok daha güçlü bir büyüme elde edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"İtalya'ya odaklanacağız"

Geçen 3 yıllık süreçte toplu ulaşımda tüm ürün ailesini elektriklendirdiklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Bu Avrupa'da ilk ve tek. 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlarda elektrikli otobüs sunabilen ilk ve tek marka Karsan oldu. Bu çok ciddi bir başarı. 2022 yılı aslında bizim bütün ürün gamımızla pazarda tam takım var olduğumuz ilk seneydi. Bizim için bir tohum ekme yılıydı. Bir taraftan sonuçlarını toplamaya başladık ama aslında biz Karsan olarak Avrupa'da yeni bir markayız. Marka olarak ilk önce Avrupa, sonra Kuzey Amerika hedefimiz. Avrupa'da önümüze koyduğumuz hedef, elektrikli araç satışlarımızı ikiye katlamak ve pazar payımızı artırmak.

Lüksemburg, Portekiz, Romanya ve Fransa 2,5 yıldır başlayıp geliştirdiğimiz, büyüttüğümüz pazarlar. Lüksemburg'da 2022'de pazar birincisi olduk. Portekiz ve Romanya'nın ise en büyük elektrikli otobüs parkına sahibiz. Avrupa'nın en büyük pazarlarından Fransa'da ise elektrikli toplu ulaşım pazarında 2022'yi üçüncü sırada tamamladık. İtalya, İspanya, Bulgaristan ise elektrikli anlamında yeni giriş yaptığımız pazarlar. Bu pazarlara odaklanacağız."

Baş, 2023'te hedeflerinin elektrikli araç satış rakamlarını 2 katına çıkarmak olduğunu aktararak, "Kuzey Amerika pazarında Kanada ile başladığımız yolculuğu Amerika Birleşik Devletleri'ne yansıtacağız. Bu seneki öncelikli hedeflerimizden biri Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğimizi büyütmek. Bir de yeni pazar girişi yapmak, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın yanına yeni pazarlar da eklemek istiyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay çok önemli bir anlaşma imzaladık.

Karsan, e-JEST ile Japonya pazarına giriyor. Bizi heyecanlandıran; bu ürünün müşteriyi çekiyor olması. Sağdan direksiyonlu Japonya pazarında başarılı olmak çok kıymetli bir şey. Bu bizim için sağdan direksiyonlu diğer pazarlara giriş için de bir fırsat olacak. Bu doğrultuda İngiltere ve Endonezya ile de ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Karsan'ı toplu ulaşım dünyasında bir dünya markası yapmak istiyoruz. O yolda da gidiyoruz. Oyun alanımızı bütün dünyaya genişletmek için de bu seneyi çok önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.