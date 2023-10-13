Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Düzenliyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği(DAİB) iş birliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenleniyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği(DAİB) iş birliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenleniyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, üyeleri Dış Ticaret ve Sınır Ticareti eğitimlerine davet etti.

Başkan Alibeyoğlu, Kars'ın gerek konumu açısından gerekse ticari potansiyeli açısından Dış Ticaret alanında son dönemlerde gelişme gösterdiğini söyledi.

Alibeyoğlu, "Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kars, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı üzerinden Nahcivan'a, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a sınır ticareti yetkisi almıştır. Ayrıca Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattı ile Kars Lojistik Merkezi İlimiz ticaretine hizmet etmektedir. KATSO olarak yaşanan bu gelişmelere üyelerimizin hazırlıksız yakalanmaması adına tamamen ücretsiz olarak Ticaret Bakanlığımız ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği iş birliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" organize ettik ve üyelerimizin hizmetine sunduk. Eğitim Programımızdan tüm üyelerimiz ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir" dedi.

Alibeyoğlu, "Ayrıca Eğitme katılan üyelerimiz için Katılım Sertifikası düzenlenecek ve sunulan belgeler dahilinde Sınır Ticareti Belgesi verilecektir. Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiğini ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiğini, küreselleşme sürecinde ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve karşılaşılabilecek risklerin doğru yönetilmesi gerekiyor. Dış ticaret eğitimlerimizde, dış ticaret faaliyetinde bulunan şirket yöneticileri, çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere gerek dış ticaret uygulamalarını gerekse uygulamalar esnasındaki karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin yönetilmesi konularında kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda tüm üyelerimizi ve ileride dış ticaret yapmak isteyen herkesi Eğitim programımıza davet ediyorum" diye konuştu.

"Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı" 17 Ekim 2023 Salı günü Saat 09.30'da Kars Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak. Alibeyoğlu, tüm üyelerine eğitimlere katılma çağrısı yaptı. - KARS