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Kars Ticaret ve Sanayi Odası Gebze Ticaret Odası'nı ziyaret etti

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Gebze Ticaret Odası (GTO)'yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki oda arasında iş birliği ve kardeş oda protokolü imzalandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan birtakım temaslarda bulunmak üzere Gebze Ticaret Odası (GTO)'yu ziyaret etti.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın özel misafiri olarak GTO'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Komite Üyeleri ve Gebze'de faaliyetlerini yürüten Karslı iş insanları katıldı.

Ziyaret esnasında GTO Başkanı Aslantaş, KATSO Başkanı Kadir Bozan'ı Gebze'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek iki şehrin iş dünyası arasındaki ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Aslantaş "KATSO'nun değerli Başkanı Kadir Bozan'ı şehrimizde görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki dönemde ziyaretlerimize ve iki il arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik daha yoğun bir çabanın içerisinde olacağız. Birlikte düzenleyeceğimiz bu ve benzeri toplantıların, iki ilin de kalkınması ve gelişmesi adına çok önemli çalışmalar olduğuna yürekten inanıyorum" dedi

Gabze'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KATSO Başkanı Kadir Bozan, " Kars'ın tanıtımı ve gelişmesi için büyük uğraşlar veriyoruz. Bu kapsamda bölge oda ve borsalarımız başta olmak üzere ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde yer alan Oda ve Borsalara ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Oda ve Borsalarımızı ilimize davet ediyoruz ve ilimizde ağırlıyoruz. Önceki yıllarda bu davetlerimize ilk cevap veren odalardan biri de Gebze Ticaret Odası olmuştu. Sizleri geçtiğimiz yıllarda ağırladığımız ve kurduğumuz bu bağ için çok mutluyuz. Bu yüzden ilk fırsatta sizleri ziyaret etmek istedik. Bizleri ağırladığınız için Kars Ticaret ve Sanayi Odası adına sizlere teşekkürlerimiz sunuyorum" diye konuştu.

Ayrıca ziyaret esnasında 2 oda arasında 'İş Birliği ve Kardeş Oda' protokolü imzalandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Gebze Kars Ekonomi Güncel Haberler

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