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Kars'tan Azerbaycan'a Ticari Çıkarma: Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

Kars'tan Azerbaycan'a Ticari Çıkarma: Ekonomik İlişkiler Güçleniyor
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ticari ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde Kars'ın ekonomik potansiyeli ve Karabağ bölgesindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve Meclis Üyeleri, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve Kars'ın yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ticari çıkarma gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Bakü Türk Büyükelçiliği, Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (TUİB), Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Palatası, Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu, Ekonomik İslahatların Analizi ve İletişim Merkezi, ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) gibi önemli kurumlarla görüşmeler yapıldı.

Yapılan görüşmelerde, Kars'ın ekonomik potansiyeli ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler verildi, karşılıklı ticaretin artırılması için ortak adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Başkan Kadir Bozan, Azerbaycan ile ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Bızan, "Bu ziyaret, sadece Kars'ın mevcut ekonomik potansiyelini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda Azerbaycan'ın gelişen ekonomisi ile Kars'ın daha güçlü bir işbirliği yapabileceği alanlar belirlemek için verimli bir platform sundu" dedi.

Ziyaret sırasında, Karabağ bölgesinde yeniden yapılanma ve yatırım fırsatları hakkında da kapsamlı bilgiler alındı. Karabağ'ın yeniden inşası sürecinde, Kars'ın özellikle inşaat, lojistik ve sanayi alanlarında önemli bir rol oynayabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte bölgedeki ticaretin hızlanacağı ve Kars'ın bu süreçten nasıl faydalanabileceği detaylı bir şekilde tartışıldı. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki kara yolu taşımacılığında önemli bir rahatlama sağlanacağı, bu durumun Kars'ın lojistik sektörü için büyük fırsatlar sunacağı vurgulandı.

Görüşmelerin önemli bir kısmı, Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ile Kars'ta ve Nahçıvan'da düzenlenmesi planlanan Bölgesel Ekonomik Forum'a da odaklandı.

Başkan Bozan, "Bu forumlar, bölgesel işbirliğini pekiştirecek ve iki taraf arasında güçlü bir ekonomik diyaloğun kurulmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

Forumların, her iki bölgede de KOBİ'lerin gelişimine ivme kazandıracağı ve karşılıklı ticaretin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı bekleniyor.

Başkan Kadir Bozan, son olarak şunları söyledi: "Azerbaycan ile olan işbirliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür ziyaretler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ilişkilerimizi de derinleştiriyor. Kars, bölgesel kalkınma ve sanayi projeleriyle Azerbaycanlı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecektir."

Bu ziyaret, Kars'ın ekonomik potansiyelini Azerbaycan'a tanıtarak, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılmasını sağlamış oldu. Kars, Bakü'deki temasları ve sağladığı işbirlikleriyle, bölgesel ticaretin merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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