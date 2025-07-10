Kars'ta Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Yerelden Ulusala Kalkınma Modeli" kapsamında başlattığı ve Kars'ta Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülecek olan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile Gazi Kars'ta yeni bir dönem başlıyor.

Kars'ta,Yüksek Ekonomik Değere Sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Üretimi, Entegre Kaz Yetiştiriciliği ve Kaz Ürünleri Entegre Tesisi, Beş Yıldızlı Konaklama Tesisi ve Kavılca Buğdayından Dondurulmuş Unlu Mamul Üretimi SERKA tarafından desteklenecek.

Yatırımın tutarının yüzde 15', ve 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek veya yatırım tutarının yüzde 20'si ve240 milyon TL'ye kadar Faiz/Kar payı desteği, Vergi indirimi yüzde 50 yatırma katkı oranı, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta pirimi işveren hissesi desteği (12 yıl) ve Sigorta pirimi işçi hissesi desteği (10 yıl) destek ve fırsatı sağlanacak. - KARS