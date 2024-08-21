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Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında 50 Bin 278 Oldu

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Kars'ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bin 278'e yükseldi. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında 276 bin 615 araç trafiğe kaydedildi.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayında 50 bin 278 oldu. Haziran ayında 49 bin 903 aracın kaydı yapıldığı kentte bir önceki aya göre 375 aracın kaydı yapılarak toplamda 50 bin 278 aracı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de ise Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 50 bin 278, Ağrı'da 33 bin 380, Iğdır'da 33 bin 867 ve Ardahan'da Temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 448 oldu.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19,0'ını motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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