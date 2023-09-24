Kars'ta Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 252'ye ulaştı. Türkiye genelinde ise 235 bin 317 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayında 47 bin 252'yi buldu. Türkiye'de ise 235 bin 317 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ağustos ayında Kars'ta 47 bin 252, Ağrı'da 31 bin 205, Iğdır'da 30 bin 678 ve Ardahan'da Ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 269 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93,0, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azaldı.

Öte yandan Türkiye genelinde Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 27 milyon 987 bin 472 oldu. - KARS