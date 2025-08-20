Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bini aştı.

TÜİK'in Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bin 405 oldu. Kentte en fazla otomobil bulunurken, onu sırasıyla kamyonet, traktör ve minibüsler takip etti.

Kars'ta araç sayısındaki artış dikkat çekerken, özellikle otomobil ve kamyonetlerde yoğunluk yaşandığı görüldü. Trafiğe kaydı yapılan yeni araçlarla birlikte kentte araç park sorunu da büyümeye devam ediyor.

Yetkililer, araç sayısındaki artışa paralel olarak trafik güvenliği konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. - KARS