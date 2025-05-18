Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 52 Bini Aştı

Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 52 Bini Aştı
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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bini geçerek 52 bin 451'e ulaştı. Merkez nüfusunun 100 bin olduğu şehirde kişi başına düşen araç sayısı 2 olurken, park sorunları trafiği olumsuz etkiliyor.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bini aştı. Merkez nüfusu 100 bin olan ve kişi başına 2 araç düşen kentte park sıkıntısı ise hadsafada.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye'de Nisan ayında 191 bin 983 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kars'ta Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 52 bin 451 oldu.52 bin 452 aracın bulunduğu kentte park sorunu aldı başını gidiyor. Gelişi güzel park edilen araçlar ise trafiği olumsuz etkiliyor.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü Nisan ayı araç sayılarını açıkladı. Buna göre; Kars'ta 52 bin 451, Ağrı'da 35 bin 135, Iğdır'da 36 bin 443 ve Ardahan'da Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 381 oldu. Bölge de 52 bin 451 araç ile Kars il sırada yerini aldı.

Öte yandan Türkiye'de Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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