Üye Girişi
Haberler

Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Geçti

Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül ayında Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bin 798’e ulaştı. Türkiye genelinde ise bu sayı 212 bin 451 olarak kaydedildi. Motosikletler, trafiğe kaydedilen araçların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bini geçti. Türkiye'de ise Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayılarını açıkladı. TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bin 798, Ağrı'da 33 bin 926, Iğdır'da 34 bin 737 ve Ardahan'da Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 607 oldu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Motosiklet Ekonomi Türkiye Ulaşım Finans Eylül kars

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk yanıt
Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çözüm süreci nedir? Çözüm süreci ne zaman başladı? UMUT HAKKI NE DEMEK? Devlet Bahçeli'nin söylediği "umut hakkı" ne anlama geliyor? Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu? Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi) KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler? DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.