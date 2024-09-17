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Kars'ta Tarıma Dayalı Yatırımlara Hibe Desteği ve Eğitim Sertifikaları Dağıtıldı

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Kars'ta Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibeli makine ekipmanları dağıtıldı. Ayrıca, 50 arı yetiştiricisine arı ürünleri eğitimi verilip sertifikaları teslim edildi.

Kars'ta Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeli makine-ekipmanı dağıtımı yapıldı. Arı Ürünleri Eğitimi Programına katılan 50 arı yetiştiricine sertifikaları verildi.

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde makine ekipmanı dağıtımı programına Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile çiftçiler katıldı. Kars'ta Tarım Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak finanse edilen "Arı Ürünleri Eğitim Projesi"ne, Kars merkez ve Kağızman ilçesinden toplam 50 arı yetiştiricisi teorik ve uygulamalı olarak arı ürünleri (propolis, polen, arı zehri) eğitimleri katıldı. 300.000.00 TL bütçeli eğitimi başarı ile tamamlayan yetiştiricilerimize; Propolis ızgarası, polen tuzakları, kovan atlığı, ana arı üretim kutusu, ruşat kovan, ana arı ve arı sü üretme yüksükleri gibi ekipmanların da dağıtımı yapıldı.

Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların 15. Etap 2023-2024 dönemin de 61 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. 61 proje içerisinde 50 balya makinesi, 6 yem karma ve dağıtma makinesi, 5 yem karma makinesi yer aldı. Toplam proje bedeli 17.730,918 TL. olan ve projeyi tamamlayan 58 yatırımcının hibe ödemeleri hesaplarına aktarıldı. Yatırımcılara toplamda 8.865,459 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Projesi devam eden 8 yatırımcının iş ve işlemleri ise devam ediyor.

Öte yandan destek projesine katılan ve eğitimleri sona eren 50 arıcının sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hibe Desteği Ekonomi Güncel Tarım kars

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