Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünleri işletmelerinin Bakanlık mevzuatına uygunluk kontrolleri yapıldı. İşletmelerin hijyenik ve teknik şartları sağlaması, ürünlerin uygun şekilde paketlenip etiketlenmesi de kontrol edildi.

Kars'ta Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri denetlendi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce kentte faaliyet gösteren Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri ile yapılan bilgilendirme ve değerlendirme toplantısının ardından bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerine ağırlık verilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde özellikle Coğrafi İşaretli Kars Kaşarı başta olmak üzere diğer süt ürünlerinin üretiminde Bakanlık mevzuatına uygunluk kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde işletmelerin gerekli asgari hijyenik ve teknik şartları sağlayıp sağlamadıklarının kontrolünün yanında üretimi yapılan ürünlerin satış yerlerine mevzuat hükümleri gereği uygun şekilde paketlenip etiketlendikten sonra sevk edilmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı da kontrol edildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Tüketicilerden görmüş oldukları olumsuzlukları Alo 174 Gıda İhbar hattına veya 05011740174 ihbar hattına yapmaları istendi. - KARS