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Kars'ta Şubat Ayında 259 Konut Satıldı

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Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satışı yapıldı. Kars'ta ise 259 konut satışı gerçekleşti.

Kars'ta Şubat ayında 259 konut satıldı. Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nce Şubat ayı konut satışları açıklandı.

TUİK'in verilerine göre; Kars'ta Şubat ayında 259 konut, Ağrı'da 190 konut, Iğdır'da 76 konut ve Ardahan'da Şubat ayında 18 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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